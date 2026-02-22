Perros “genios” que pueden aprender vocabulario humano

Algunos perros no solo mueven la cola cuando oyen “comida” o “paseo”: también podrían entender palabras nuevas sin que nadie se las enseñe directamente. Un estudio publicado en la revista Science revela que un pequeño grupo de canes posee una sorprendente capacidad para aprender vocabulario humano simplemente escuchando conversaciones, casi como lo hacen los niños pequeños. La investigadora Shany Dror, del Clever Dog Lab de la Universidad Veterinaria de Viena, lleva años organizando el “Desafío del perro genio”, donde participan animales con habilidades lingüísticas poco comunes. Junto a colegas de la Universidad Eötvös Loránd, analizó si estos perros podían asociar una palabra nueva con un objeto sin entrenamiento directo. La respuesta fue sí: algunos lo logran solo “escuchando”. Tras siete años, identificaron unos 45 perros con este talento. Muchos eran border collie, famosos por su inteligencia, pero también aparecieron razas pequeñas -e incluso mestizos- capaces de sorprender a sus dueños. Algunos, por ejemplo, traían el juguete “pizza” cuando oían hablar de pedir una. Para los científicos, esta habilidad ofrece pistas sobre cómo funciona el aprendizaje social, una base clave del lenguaje humano. Aun así, el experto en conducta animal Clive Wynne, de la Universidad Estatal de Arizona, advierte que estos perros son excepcionales.

En otras palabras: si tu mascota no entiende tus charlas, no es falta de cariño… es que los “perros políglotas” son, literalmente, raros.