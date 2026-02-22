La medusa fantasma que habita el océano profundo

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
Reforma laboral: el apuro del Gobierno, el error del artículo 44 y la financiación del sindicalismo
Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo
VIDEO. La alegría da la vuelta al mundo: imponente festejo del Año Nuevo Chino
Bochas: auge, ocaso y renacimiento de una parte de la identidad platense
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Renace “Julio Ghione” el club que apuesta por las personas con discapacidad
La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna
La Provincia exporta más, pero se contrae el peso de la industria
La recaudación en la Provincia mostró un alivio con sabor a poco
FATE, la epidemia que arrastra empresas y el riesgo de un cisne negro autoinfligido
“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
VIDEO. Incendio, explosión y otra jornada marcada por la tensión en La Plata
¿Esto es amor?: relaciones con inteligencias artificiales y citas con cosplayers
La culpa: cómo transformarla en responsabilidad y dejar de vivir bajo su sombra
Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras
“Les va a costar volver” LLA contra el PJ por la amenaza de derogar la reforma laboral
Atacar, atacar, atacar: Trump desafía a la Corte Suprema y aplica aranceles más altos
Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad
La morosidad toca niveles máximos y en billeteras duplica a la de los bancos
Cómo convivirán en el trabajo del futuro las cinco generaciones
El “OnlyFans político”: chicanas y fuertes cruce entre Ferraro e Iglesias
Las prepagas adelantan que habrá aumentos de hasta el 3,2% en marzo
Durante más de un siglo, la Stygiomedusa gigantea ha sido poco más que una aparición fugaz en las profundidades del océano. Registrada por primera vez en 1910, esta enigmática criatura se ganó el apodo de “medusa fantasma” porque sus encuentros con humanos han sido tan raros como breves. Y eso que no pasa desapercibida: sus brazos planos pueden superar los diez metros de longitud, lo que la convierte en uno de los cnidarios más grandes jamás observados. Científicos del Monterey Bay Aquarium Research Institute lograron filmarla en contadas ocasiones y describen su desplazamiento como lento y elegante, casi hipnótico. A diferencia de otras medusas, no posee células urticantes conocidas, un detalle que desconcierta a los biólogos y refuerza su singularidad. Sus cuatro brazos no cazan con picaduras, sino que envuelven suavemente pequeños peces y crustáceos en la oscuridad del abismo. Tradicionalmente se la ubicaba entre los 1.000 y 3.000 metros de profundidad, pero observaciones recientes la detectaron mucho más arriba, incluso a menos de 100 metros, en aguas frías cercanas a la Antártida. Estos avistamientos, logrados con sumergibles modernos, ampliaron su mapa de distribución. Pese a los avances, gran parte de su vida sigue siendo un misterio: no se sabe con certeza cómo se reproduce ni cuánto vive. La Stygiomedusa gigantea permanece como un recordatorio fascinante de cuánto queda aún por descubrir en los océanos del planeta.
