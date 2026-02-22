El rebaño que hizo las compras en el súper

Lo que comenzó como una tranquila jornada de pastoreo terminó convertido en una escena digna de una comedia rural. Un rebaño de unas 50 ovejas decidió tomarse un descanso de la vida campestre y salió de compras a un supermercado Penny en Burgsinn, una pequeña localidad de Baja Franconia, Alemania. El resultado: pasillos invadidos, miradas atónitas y un “desorden ovino” difícil de olvidar. Según confirmó la policía local, las ovejas se escaparon mientras eran conducidas hacia el río Sinn. Su dueño, el pastor Dieter Michler, explicó que el grupo se separó del resto del rebaño tras distraerse con unas tentadoras bellotas esparcidas en el estacionamiento. A partir de ahí, el plan fue claro: seguir buscando snacks, aunque eso implicara atravesar las puertas automáticas del supermercado como si fueran clientes habituales.

Un video que rápidamente se volvió viral muestra a decenas de ovejas entrando en tropel, explorando los pasillos con curiosidad y dejando tras de sí un rastro poco amistoso para el personal de limpieza. Entre góndolas y cajas, los clientes no sabían si reír, filmar o buscar al encargado de “control de fauna”. La aventura duró poco.

Para cuando Michler llegó al lugar, las ovejas ya habían abandonado el comercio y regresaban mansamente al rebaño principal, todas sanas y salvas. No se reportaron heridos ni ovejas detenidas, aunque el supermercado tuvo que afrontar una limpieza extra. Una cosa quedó clara: en Burgsinn, hasta las ovejas saben dónde conseguir algo rico.