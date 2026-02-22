Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

River perdió 1 a 0 ante Vélez en Liniers, acumula tres derrotas consecutivas y Gallardo no habló en conferencia

El Millonario tiene una visita de riesgo ante el duro equipo del Mellizo, con la idea de cortar la mala racha en el Apertura

River perdió 1 a 0 ante Vélez en Liniers, acumula tres derrotas consecutivas y Gallardo no habló en conferencia
22 de Febrero de 2026 | 21:18

River perdió con Vélez por 1 a 0 en un partido disputado esta noche, en el estadio José Amalfitani, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el único gol de la noche fue convertido por el volante Manuel Lanzini, a los cinco minutos de la primera parte.

Así, el “Millonario” cayó a la décima posición de la zona B, con siete puntos, y es vigésimo en la tabla anual, mientras que el elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto lidera el grupo A con 14 unidades y es tercero en la general, en zona de Copa Libertadores.

En la próxima fecha, el equipo que entrena Marcelo Gallardo deberá recibir a Banfield, el jueves 26 de febrero a las 19:30, mientras que el “Fortín” volverá a jugar como local y lo hará ante Deportivo Riestra, el miércoles 25 a partir de las 19:30.

La primera llegada fue de River, con un remate desviado del mediocampista Fausto Vera desde afuera del área a los cuatro minutos.

El único gol del partido llegó a los cinco minutos del primer tiempo, con un contraataque y combinación en velocidad entre el extremo Matías Pellegrini y el volante Manuel Lanzini, que avanzó por el medio y sacó un remate bajo que dio en el palo derecho del arquero Franco Armani antes de convertirse en gol.

A los 22 minutos, el delantero Florián Monzón le ganó una pelota con el cuerpo al defensor Paulo Díaz y sacó un remate bajo, que Armani pudo desviar. El rebote le quedó a Lanzini, que tiró de primera pero el guardameta se volvió a imponer.

Cuando iban 34 minutos, el extremo de Vélez Tobías Andrada abrió hacia la derecha para la subida del lateral Joaquín García, cuyo remate al segundo palo fue despejado por Armani.

La primera del complemento fue de River, con un avance desde la derecha hacia el medio del volante Kendry Páez, que culminó con un remate al segundo palo que detuvo el arquero Álvaro Montero.

El “Millonario” volvió a llegar a los 22 minutos, con un centro pasado del lateral Matías Viña para el otro carrilero de River, Gonzalo Montiel, que remató de primera y desviado por el primer palo.

Cuando iban 30 minutos, un pase en profundidad habilitó al delantero Ian Subiabre, que resolvió con un gran enganche para deshacerse de su marcador y desparramar a Montero, aunque luego remató al medio y no pudo superar al arquero colombiano.

Dos minutos más tarde, el delantero Braian Romero se desmarcó a la espalda de la defensa rival y recibió un pase filtrado que lo dejó mano a mano ante el arquero Santiago Beltrán, quien se quedó con su disparo bajo al segundo palo.

A los 33 minutos, un córner al segundo palo permitió el cabezazo del delantero Facundo Colidio, que Montero pudo desviar sobre su palo derecho. En el rebote, el volante Giuliano Galoppo controló de espaldas al arco e improvisó una tijera desde el área chica que se fue rozando el travesaño.

