Preocupación por incendio de pastizales en los talleres de trenes en La Plata: afectó parte del mural a Maradona

Un importante incendio de pastizales mantiene en vilo a Los Hornos y La Plata. Según pudo saber Diario EL DIA, la zona afectada es la de 131 desde 52 a 55, especialmente entre 54 y 55.

Tal es la magnitud que afectó el mural de Diego Maradona que decora el paredón de los talleres de trenes sobre avenida Circunvalación y 54. Los bomberos tardaron unos minutos en llegar y al instante comenzaron a trabajar para controlar las llamas.

NOTICIA EN DESARROLLO