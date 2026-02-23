Sorpresa y media en Italia: Parma bajó al Milan; festejó el Inter

Parma dio la sorpresa en San Siro: venció 1-0 a Milan con un gol del argentino Mariano Troilo y le hizo un favor directo al líder Inter en la pelea por la Serie A. Milan perdió su primer partido del año tras once encuentros invicto.

En tanto, Atalanta derrotó 2-1 a Napoli, dejando al campeón casi sin chances de defender el título.

Más temprano, en un cruce por la parte baja de la tabla, Genoa goleó 3-0 a Torino y se alejó un poco de la zona de descenso.