Comienza la era del "Cacique" Medina en Estudiantes, con el foco puesto en Newell`s

Con Alexander Medina a la cabeza, Estudiantes llevará a cabo esta tarde su anteúltimo entrenamiento en el Country Club de City Bell antes de emprender viaje a Rosario, donde enfrentará a Newell’s Old Boys en el Estadio de Parque Independencia.

Luego de sellar su vínculo con la Institución y ser presentado oficialmente, el Cacique tomará formalmente las riendas del plantel con la mira puesta en su debut. La práctica de hoy será clave no solo desde lo futbolístico, sino también desde lo simbólico: será su primer contacto pleno con el grupo, momento de presentación, primeras charlas y lineamientos iniciales de lo que pretende para esta etapa en La Plata.

En medio de una temporada en plena competencia y con el equipo ubicado entre los animadores de su zona en el Torneo Apertura, el margen de trabajo es corto y la adaptación deberá ser inmediata. El plantel viene de entrenarse ayer bajo la conducción interina de Jonathan Schunke en el predio Mariano Mangano, cerrando así el ciclo de transición.

En cuanto al estado físico de los futbolistas, uno de los focos estará puesto en la evolución de Gabriel Neves, quien arrastra una lesión muscular que lo dejó afuera ante Sarmiento en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El resto del plantel, en principio, se encuentra en condiciones, mientras comienza oficialmente una nueva etapa con el desafío inmediato de sostener el protagonismo.

De esta manera, cuando el sol comience a posarse sobre la zona Norte de la Capital bonaerense, Estudiantes tendrá su segundo entrenamiento de la semana con una cara nueva, que nada menos, será la del conductor de equipo. Así, el plantel se reencontrará en el Country a partir de las 18.

mineiro empató y Domínguez tendrá un duro compromiso

Atlético Mineiro igualó 1-1 por las semifinales del torneo estadual de Minas Gerais, ante América como local. El Galo comenzó ganando, y en el final del partido la visita llegó al empate de manera agónica.

De esta manera, la revancha se jugará el próximo domingo, ya con Eduardo Domínguez como director técnico, por lo cual, el Barba tendrá un debut caliente en medio de una instancia decisiva.