El Gobierno acusa al dueño de Fate de actuar en complicidad con la “vieja política”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó hoy que el dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, actuó en complicidad con la “vieja política” al considerar como “sugestivo” el cierre de la compañía en medio del debate de la reforma laboral y paro general de la CGT.

“Es una empresa que hace 15 ó 20 años que tiene problemas, que los propios trabajadores te dicen que, a pesar de las decenas de paros que le hicieron, no pudieron doblegarlos. Que un día antes de uno de los debates en el Congreso tome la decisión repentina de cerrar la empresa, bueno, es sugestivo”, afirmó Adorni.

En declaraciones a la prensa, el jefe de Gabinete dijo que el titular de Fate es “un mal empresario que tuvo la suerte de cazar en el zoológico”, y señaló que eso es algo que “rechazamos y aborrecemos”. “La conclusión la sacará la gente y cada uno tiene su opinión, pero nosotros entendemos que, efectivamente, hubo detrás (del cierre de Fate en medio del paro de la CGT) una complicidad con la vieja política”, aseveró.

Ante una consulta, anticipo que 2026 “va a ser el año muy intenso en términos legislativos, en el que vamos a poner arriba de la mesa unos 50 proyectos de ley”, y destacó que la mesa política del Gobierno articulará el esquema de iniciativas “y el Presidente será quien defina las prioridades”.

Adorni ratificó que la discusión sobre el tipo de cambio en la Argentina “es una discusión vieja”, y retomó afirmaciones del año pasado del ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar hoy: “Si te parece barato andá y compra, y si te parece caro andá y vendé”. “Nadie debería olvidad de dónde venimos, en diciembre de 2023 estábamos cayendo al borde del precipicio y hoy tenemos un dólar estable. Hoy tenemos récord de exportaciones, no hay ningún dato duro que indique que está atrasado, si no no habría exportaciones”, recalcó.

Agregó que hoy en la Argentina “hay sectores resentidos como la industria, porque antes en virtud del cierre de la economía las ventas fluían y el margen que obtenían sumado a la inflación era muy alto y permitía subsistir a pesar de su poca competitividad”. “En cambio otros sectores híper dinámicos están en pleno crecimiento”, dijo y citó como ejemplo a “la minería, el campo, la energía, y hasta la construcción que también tiene crecimiento, en 2025 estuvo por encima del 5%”.

Las declaraciones del jefe de Gabinete se dan en la previa de la reunión que el Gobierno nacional mantendrá mediodía con los directivos de Fate y los representantes del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en la secretaría de Trabajo.

La audiencia, de carácter virtual, busca destrabar un conflicto que mantiene en vilo a 920 trabajadores tras el anuncio del cierre definitivo de la histórica planta de San Fernando.

Aunque el ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, la planta continúa paralizada. La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, exige que el gremio abandone las instalaciones para retomar tareas, mientras que el sindicato liderado por Alejandro Crespo mantiene la permanencia dentro de la fábrica en defensa de los puestos de trabajo.

Fuentes de Fate confirmaron que, independientemente de la conciliación, el plan original de cierre definitivo sigue firme una vez vencidos los plazos legales y atribuyen la decisión a la caída del consumo, la apertura de importaciones chinas y la alta conflictividad gremial.

El conflicto tomó una dimensión política mayor tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien lejos de mediar para evitar el cierre, arremetió contra la empresa en redes sociales. El mandatario rebautizó las siglas de la firma como "Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas", acusando a los dueños de haberse beneficiado durante décadas del proteccionismo para no competir.

El SUTNA sumó en las últimas horas el apoyo de Pablo Moyano, quien denunció el riesgo de permitir la importación masiva de neumáticos sin controles, asegurando que esto no solo afecta a los trabajadores de Fate sino también a la seguridad en el transporte de cargas.