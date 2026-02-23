Familiares y amigos convocan a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes
Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora
Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
Qué se sabe de la caída de "El Mencho", el narco más peligroso de México: temen más muertes y violencia
Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad
Comienza Gran Hermano Generación Dorada, quiénes son los participantes: actores, ex GH y novios de famosos
VIDEO. Una multitud también en el cierre del festejo local del Año Nuevo Chino
Gallardo, en duda: tras la tercera derrota al hilo, evalúa su continuidad en River
Detienen a una mujer y un hombre por presunta venta de drogas en Plaza Moreno
Sorprenden a una mujer de 92 años en su casa, la golpean y la dejan en el piso
FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas
El crudo diagnóstico platense sobre el rebrote de tos convulsa
Frustran ataque contra Trump en su casa de verano de Palm Beach
Los restos de Francisco de Asis exhibidos 800 años después de su muerte
La periodista Andrea Taboada acusa que la mordió un perro en la playa: sangre, golpes, insultos y denuncia policial
Los números de la suerte del lunes 23 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Familiares y amigos convocan mañana martes a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril, la joven de 18 años que fue atropellada en Villa Elvira y falleció tras el impacto. La concentración será a las 18 horas en Plaza San Martín y desde allí se movilizarán caminando hasta la comisaría 9na (5 y 59), donde permanece detenido el único acusado del hecho.
La movilización se da en medio del avance de la causa judicial y con el pedido de la familia de que el proceso se acelere y que el imputado llegue detenido al juicio. La madre de la joven ya había pedido justicia y manifestó el profundo dolor que atraviesan tras la tragedia.
Eugenia murió luego de ser embestida por un vehículo marca Chevrolet Meriva en Villa Elvira y las pericias señalaban que falleció a causa de asfixia y traumatismo de cráneo grave, según la autopsia. El conductor acusado, identificado como Julio Cornelio Guerra Torres, de 41 años, se entregó a la Policía después de un día de búsqueda.
La marcha pretende visibilizar el reclamo de justicia y acompañar a la familia en su pedido de que el caso no quede impune.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí