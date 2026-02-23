Familiares y amigos convocan a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril

Familiares y amigos convocan mañana martes a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril, la joven de 18 años que fue atropellada en Villa Elvira y falleció tras el impacto. La concentración será a las 18 horas en Plaza San Martín y desde allí se movilizarán caminando hasta la comisaría 9na (5 y 59), donde permanece detenido el único acusado del hecho.

La movilización se da en medio del avance de la causa judicial y con el pedido de la familia de que el proceso se acelere y que el imputado llegue detenido al juicio. La madre de la joven ya había pedido justicia y manifestó el profundo dolor que atraviesan tras la tragedia.

Eugenia murió luego de ser embestida por un vehículo marca Chevrolet Meriva en Villa Elvira y las pericias señalaban que falleció a causa de asfixia y traumatismo de cráneo grave, según la autopsia. El conductor acusado, identificado como Julio Cornelio Guerra Torres, de 41 años, se entregó a la Policía después de un día de búsqueda.

La marcha pretende visibilizar el reclamo de justicia y acompañar a la familia en su pedido de que el caso no quede impune.