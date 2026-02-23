Impuestos y elecciones: La Rosada apunta a más reformas

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
VIDEO. Una multitud también en el cierre del festejo local del Año Nuevo Chino
Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora
Mirtha cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad
Tensión narco en México: violencia tras la muerte de un jefe
Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
Detienen a una mujer y un hombre por presunta venta de drogas en Plaza Moreno
Gallardo, en duda: tras la tercera derrota al hilo, evalúa su continuidad en River
Desde la central obrera acusan de “traición” a gobernadores del PJ
A 14 años de la tragedia de Once, piden avances en las causas civiles
El crudo diagnóstico platense sobre el rebrote de tos convulsa
FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Sorprenden a una mujer de 92 años en su casa, la golpean y la dejan en el piso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobierno traza bajas impositivas y hasta la eliminación de las PASO. Una agenda que debe consensuar con gobernadores. Los cambios previsionales, por ahora descartados
El viernes último no fue un día más para el Gobierno. La media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, luego de esfuerzos y concesiones, dejó el oficialismo envalentonado y dispuesto a continuar en la senda “reformista” gracias a un Congreso que ya no es visto como un “nido de ratas”, según lo denominó Javier Milei el 1 de marzo de 2024.
El Senado convocó para el próximo viernes para aprobar el cambio de Diputados: eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios que debía pagar el empleador cuando se trataba de enfermedades o accidentes, fuera del ámbito laboral.
Pero la sensación que flota en LLA es que gracias a los acuerdos que logró enhebrar con los aliados y a un apoyo social intacto luego de las elecciones del 26 de octubre, hay “margen de sobra” para continuar implementando conversiones que son calificadas de “estructurales”.
Desde la ley de Glaciares, un tema fundamental para la administración libertaria y que, dicen, tiene el consenso de los gobernadores, pasando por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años.
Un paquete de textos que podrán ser sancionado en el corto plazo al igual que la nueva ley de Financiamiento Universitario, que a ojos del oficialismo es superior al texto 27.795 con el que la oposición insistió en el Parlamento.
Hay otros dos temas que integran el radar libertario por estos días y que en algún momento serán ejes de conversación con aquellos gobernadores permeables al diálogo: impulsar una ley electoral que derogue las primarias abiertas simultaneas y obligatorias, un gran anhelo del Gobierno, y formular una iniciativa que modifique normas del Banco Central con el objetivo de permitir a los bancos otorgar créditos en dólares a personas humanas y empresas que no generan divisas de manera directa.
LE PUEDE INTERESAR
Apuran la baja de la edad de la imputabilidad en el Senado
LE PUEDE INTERESAR
Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora
“Está en estudio”, dicen en Balcarce 50. En el Ministerio de Economía todavía no tienen precisiones de la generación de un texto que sea capaz de flexibilizar las restricciones impuestas en 2002, tras la crisis derivada del régimen de convertibilidad.
En cambio la reforma previsional, que en su momento el oficialismo vendió como posibilidad concreta, quedará para otro momento. “No en este mandato”, dice ante la Agencia Noticias Argentinas alguien que habla de forma fluida con el presidente Milei.
El motivo es simple: para cambiar el actual sistema jubilatorio se debe ampliar el universo de trabajadores registrados. Ese es el planteo con cuatro de cada diez trabajadores desempeñándose en la informalidad. Por lo que el Gobierno aguadará resultados concretos de la reforma laboral antes de avanzar y meterse de lleno con el sistema jubilatorio.
La reforma tributaria es otro punto en el que comenzará a trabajar el oficialismo. Es un eje clave de su plan económico y la apuesta es a ordenar y a seguir “bajando” impuestos. En el bloque de diputados libertarios transmiten expectativas al por mayor ante los debates que se aproximan al señalar que este Gobierno consiguió en muy poco tiempo sancionar leyes que fueron debatidas durante miles de horas en comisiones por muchos años.
“Esto va a seguir durante todo el periodo”, prometen desde la fuerza legislativa gracias a los gobernadores que “entienden a Milei”. Una referencia a los peronistas que prestaron legisladores para sancionar la reforma laboral.
A cambio, el oficialismo promete escuchar y resolver problemas para que las arcas provinciales que aparecen comprometidas ante la baja de la recaudación no sufran.
Hay otro tema que no pasa desapercibido en Balcarce 50 y que hace posible que Milei acelere y consiga resultados: “No hay oposición”, evalúan. Una frase que está acompañada por dardos al kirchnerismo: “Está en una crisis terminal”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí