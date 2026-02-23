Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Impuestos y elecciones: La Rosada apunta a más reformas

El Gobierno traza bajas impositivas y hasta la eliminación de las PASO. Una agenda que debe consensuar con gobernadores. Los cambios previsionales, por ahora descartados

Impuestos y elecciones: La Rosada apunta a más reformas

La tensa sesión en Diputados por la reforma laboral /AFP

23 de Febrero de 2026 | 03:05
Edición impresa

El viernes último no fue un día más para el Gobierno. La media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, luego de esfuerzos y concesiones, dejó el oficialismo envalentonado y dispuesto a continuar en la senda “reformista” gracias a un Congreso que ya no es visto como un “nido de ratas”, según lo denominó Javier Milei el 1 de marzo de 2024.

El Senado convocó para el próximo viernes para aprobar el cambio de Diputados: eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios que debía pagar el empleador cuando se trataba de enfermedades o accidentes, fuera del ámbito laboral.

Pero la sensación que flota en LLA es que gracias a los acuerdos que logró enhebrar con los aliados y a un apoyo social intacto luego de las elecciones del 26 de octubre, hay “margen de sobra” para continuar implementando conversiones que son calificadas de “estructurales”.

Desde la ley de Glaciares, un tema fundamental para la administración libertaria y que, dicen, tiene el consenso de los gobernadores, pasando por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años.

Un paquete de textos que podrán ser sancionado en el corto plazo al igual que la nueva ley de Financiamiento Universitario, que a ojos del oficialismo es superior al texto 27.795 con el que la oposición insistió en el Parlamento.

Hay otros dos temas que integran el radar libertario por estos días y que en algún momento serán ejes de conversación con aquellos gobernadores permeables al diálogo: impulsar una ley electoral que derogue las primarias abiertas simultaneas y obligatorias, un gran anhelo del Gobierno, y formular una iniciativa que modifique normas del Banco Central con el objetivo de permitir a los bancos otorgar créditos en dólares a personas humanas y empresas que no generan divisas de manera directa.

“Está en estudio”, dicen en Balcarce 50. En el Ministerio de Economía todavía no tienen precisiones de la generación de un texto que sea capaz de flexibilizar las restricciones impuestas en 2002, tras la crisis derivada del régimen de convertibilidad.

Postergada

En cambio la reforma previsional, que en su momento el oficialismo vendió como posibilidad concreta, quedará para otro momento. “No en este mandato”, dice ante la Agencia Noticias Argentinas alguien que habla de forma fluida con el presidente Milei.

El motivo es simple: para cambiar el actual sistema jubilatorio se debe ampliar el universo de trabajadores registrados. Ese es el planteo con cuatro de cada diez trabajadores desempeñándose en la informalidad. Por lo que el Gobierno aguadará resultados concretos de la reforma laboral antes de avanzar y meterse de lleno con el sistema jubilatorio.

La reforma tributaria es otro punto en el que comenzará a trabajar el oficialismo. Es un eje clave de su plan económico y la apuesta es a ordenar y a seguir “bajando” impuestos. En el bloque de diputados libertarios transmiten expectativas al por mayor ante los debates que se aproximan al señalar que este Gobierno consiguió en muy poco tiempo sancionar leyes que fueron debatidas durante miles de horas en comisiones por muchos años.

“Esto va a seguir durante todo el periodo”, prometen desde la fuerza legislativa gracias a los gobernadores que “entienden a Milei”. Una referencia a los peronistas que prestaron legisladores para sancionar la reforma laboral.

A cambio, el oficialismo promete escuchar y resolver problemas para que las arcas provinciales que aparecen comprometidas ante la baja de la recaudación no sufran.

Hay otro tema que no pasa desapercibido en Balcarce 50 y que hace posible que Milei acelere y consiga resultados: “No hay oposición”, evalúan. Una frase que está acompañada por dardos al kirchnerismo: “Está en una crisis terminal”.

Agenda
De cara a la última semana de febrero, el Gobierno enfrenta un test político, fiscal y monetario. Mientras aguarda la ley de modernización laboral, deberá hacerse eco de la última licitación del mes. También deberá encarar el dato de actividad económica que difunda el INDEC

 

