Un corte de luz en el centro de La Plata complica a los vecinos y al tránsito

Un corte de luz afecta esta mañana a un sector del centro de La Plata. Vecinos reportaron al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) que en la zona de 10 y 44 a las 9 de la mañana se quedaron sin servicio.
"No hay corte programado y nos quedamos sin luz. Nos pasó lo mismo el fin de semana y no tenemos respuesta", se quejó un lector de este diario.
Por otro lado, vecinos dieron cuenta de que no funcionan los semáforos de 12 y 40 y tampoco los de 13 y 40. Esta situación provoca un caos de tránsito a una hora pico en nuestra ciudad. "Transitar por esa zona es imposible. Si no se produce un accidente es un milagro", se quejaron.
