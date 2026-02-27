El Comité Nacional de la UCR reunió a más de 500 intendentes: "Somos el radicalismo que gestiona"

Se aprobó la Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años
Se aprobó la Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años
Oficial: cuánto costarán viajar el micro en La Plata desde el domingo
El crimen de Kim Gómez en La Plata: pidieron 23 años de prisión a uno de los acusados
Cambios en Economía: asume Federico Furiase como nuevo secretario de Finanzas
Tomas Palacios, el central del Pincha que se metió en el radar de la Scaloneta
Arranque de año sin clases en la UNLP: docentes universitarios paran una semana
Escala la tensión en el Caribe: EE UU piensa en "una toma amistosa de Cuba"
El incendio en el depósito de La Plata: cómo sigue la causa penal
Le instaló un aire acondicionado y le "desaparecieron" 30 mil dólares: detuvieron a su cuñado
VIDEO | El fuerte cruce entre Julio Bazán con un policía en medio de un móvil
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más
VIDEO. Alineación de planetas: un experto de La Plata cuenta cómo será el fenómeno y las claves para observarlo
Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
Vestuario caliente en River: imperdible cruce al aire por la salida de Gallardo
¿Mirtha cambia de canal?: las propuestas que recibió La Chiqui
FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Detectan en el cielo de La Plata un objeto con "forma de boomerang" y estudian si es un OVNI
Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre
Levantan el piquete en la rotonda de la Autopista contra la Reforma Laboral: corridas en el Obelisco
"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa
VIDEO. El efusivo festejo de "Chiqui" Tapia tras el campeonato de Lanús ante Flamengo en Brasil
Se sortearon los cruces de octavos de final de la Champions League y habrá dos duelos estelares
El Comité Nacional de la UCR reunió a más de 500 intendentes: "Somos el radicalismo que gestiona"
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata
Rodrigo Castillo ya superó su marca de goles en Gimnasia, vale 30 veces más que hace tres años y otra vez campeón
Arrancan las clases en La Plata y un grupo de barberos cortará el pelo gratis en la República de los Niños
Se vienen los UPD en La Plata y por el consumo de alcohol proponen un abordaje pedagógico en las escuelas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sesionó hoy y contó con la presencia de los gobernadores Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdes. Alfredo Cornejo, Carlos Sadir y Leandro Szdero enviaron mensajes
Germán López
Escuchar esta nota
Con una participación que superó las expectativas de los organizadores, unos 500 intendentes, concejales y funcionarios municipales radicales se reunieron durante el día para compartir experiencias de gestión y debatir políticas públicas.
En la apertura, el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, inauguró el Encuentro Nacional de Intendentes radicales que sesionó en Santa Fe con un discurso en el que afirmó: “Aquí está el radicalismo que gestiona, que escucha y mira a los ojos a sus vecinos porque está cerca de la gente para resolver sus problemas”.
“Nosotros no vinimos a la Unión Cívica Radical para que las cosas sigan estando como están. Venimos y nos involucramos en cada una de nuestras localidades para cambiar las cosas y somos el radicalismo austero honesto y con coraje de Arturo IIlia, que enfrentó a las corporaciones”, puntualizó el también intendente de Venado Tuerto.
“Somos el radicalismo de las instituciones republicanas de Raúl Alfonsín, que tuvo el coraje de sentar en el banquillo de la Justicia a los militares. Somos el radicalismo de la eficiencia con la que gobierna Alfredo Cornejo en Mendoza y Juan Pablo Valdés en Corrientes. Somos la determinación de Gerardo Morales y Carlos Sadir para enfrentar la mafia de Milagros Sala o de Leandro Zdero para terminar con el sistema clientelar en Chaco. Y somos el radicalismo del coraje de Maximiliano Pullaro para enfrentar al narcotráfico de la provincia de Santa Fe”, sostuvo.
“Somos el radicalismo de los quinientos intendentes, de nuestro rectores y de nuestros dirigentes y militantes universitarios que todos los días defienden la bandera más importante y transformadora que es la educación pública”, ratificó Chiarella, ante más de 500 líderes municipales congregados en Santa Fe por el Comité Nacional y el Foro de Intendentes radicales que preside el jefe comunal de Mendoza, Ulpiano Suarez.
Suarez sostuvo que el radicalismo debe consolidarse como alternativa de gobierno. “Nosotros gestionamos con eficiencia, con orden, con transparencia fiscal, con honestidad y algo que es propio de nuestro partido y que hay que cuidar mucho: la sensibilidad social. Nosotros creemos en el orden económico, pero con la gente adentro y eso es el espacio que nos va a colocar como una alternativa de cara al futuro”, expresó.
En ese marco, Suarez afirmó que la estabilidad macroeconómica es un punto de partida, pero no alcanza por sí sola para resolver los problemas estructurales del país. “Es necesario controlar la inflación, es necesario tener una economía ordenada, pero también sabemos los radicales que eso es una condición necesaria, pero no suficiente. La estabilidad y el orden que dan las estadísticas ocurre, pero, mientras tanto, vemos cómo cierran empresas, cómo se pierden puestos de trabajo y cómo millones de argentinos están en la informalidad y sobre eso tenemos que construir nuestra alternativa”, concluyó.
En tanto, el senador y presidente de la UCR de Santa Fe, Felipe Michlig, fue el encargado de abrir el encuentro. Luego de darle la bienvenida a todos los presentes señaló: "Nos sentimos orgullosos de recibir en nuestra casa a dirigentes de todo el país para compartir una jornada de arduas deliberaciones, por lo que quiero felicitar a las autoridades del Comité Nacional que conduce Leo Chiarella, por esta gran iniciativa".
Agregó que "es para destacar con todas las letras la fuerza territorial de los intendentes y presidente comunales que siempre están al frente de la trinchera y que son la fuerza motora del radicalismo".
"Cuando algunos apostaban a la desaparición de nuestra fuerza, sobre todo luego del 2001, fueron los dirigentes territoriales de todo el país los que mantuvimos la mecha encendida para mantener a la UCR de pie, lo que llevó a que hoy tengamos 5 gobernadores y 500 intendentes radicales a lo largo y a lo ancho del país”, afirmó.
"Quiero confesarles que tengo un sueño, qué más temprano que tarde, podamos tener un presidente de la Nación Argentina de nuestro partido, para consagrar un país equitativo, inclusivo, transparente y para que nadie quede al costado del camino, como decía don Raúl Alfonsín", dijo.
Por último, el presidente del Foro de Intendentes de Santa Fe, Nicolás Cuesta, consideró que “una gestión cercana, con responsabilidad, es la base de ciudades que crecen con planificación y compromiso”. Eso somos los gobiernos locales radicales”, sostuvo.
En el mediodía, los intendentes recibieron la palabra de los gobernadores radicales, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) a través de un video y de Carlos Sadir (Jujuy) y Leonardo Zdero (Chaco) que enviaron saludos. También habló el presidente de la UCR de Corrientes, el ex gobernador Gustavo Valdés.
Pullaro sostuvo: “Nosotros vinimos a transformar la República Argentina. Nosotros no vinimos a quedarnos quietos. Somos el radicalismo que viene a transformar el país. Un radicalismo que viene a transformar las provincias. Un radicalismo que viene a cambiar cada uno de los pueblos y ciudades de la República Argentina”.
Y agregó: “Hoy tenemos una responsabilidad muy grande. Son momentos muy difíciles para los que nos toca gobernar y para la República. La coparticipación cae y la plata no alcanza. Cada vez hay más problemas sociales. Sepan que mientras yo sea gobernador y que mientras a la provincia de santa fe la gobierne un radical a ningún ciudadano le va a faltar un plato de comida ni un remedio”.
El gobernador correntino, en tanto, dijo: “Nosotros somos la única fuerza del país que no solamente tiene energía porque tiene jóvenes, sino porque tenemos la experiencia necesaria en nuestras filas, pero también porque la historia nos obliga a salir adelante, a ser alternativa”. Y agregó: “Tenemos que confiar realmente en nosotros, en nuestro potencial y ser muy sinceros, y que tengan que estar acá los que quieran realmente construir una alternativa y soñar con el futuro, con ese futuro de prosperidad de una Argentina rica que busca esperanza y que va a trabajar para que los jóvenes no tengan que irse, para que los jóvenes puedan encontrar en el país”.
Por último, enfatizó: “Tenemos que confiar en nosotros, dejar atrás ese pasado, mirar hacia adelante, seguir construyendo y seguir haciendo crecer a la Unión Cívica Radical y a esta propuesta que llevamos adelante”.
El Foro continuó con la mesa "Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local" a cargo de Rosendo Grobocopatel. Luego, fue el turno del economista Santiago Bulat que brindó la charla “Descifrando la economía 2026”
Por la tarde, los intendentes y presidentes comunales trabajaron en mesas temáticas. Seguidamente, a las 16 h, hubo una presentación a cargo de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR.
Y a su término se realizó el panel “La universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión” a cargo de Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y de Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí