Cambios en Economía: asume Federico Furiase como nuevo secretario de Finanzas

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el actual director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, pasará a ser el nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Alejandro Lew.

Caputo indicó que la decisión de Lew de renunciar a Finanzas fue “por razones personales” y aseguró que “continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”.

"Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales", escribió el funcionario en X.

En su lugar asumirá Federico Furiase, quien se desempeña como actual director del Banco Central (BCRA). Caputo destacó su “amplia y reconocida” trayectoria en el ámbito económico y financiero.

“Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”.