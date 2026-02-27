Se aprobó la Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años
Se aprobó la Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años
Desde este domingo 1º de marzo, viajar en micro en La Plata, Berisso y Ensenada será más caro. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó un aumento total del 15,34%, que surge de un ajuste extraordinario del 10% más un 4,8% correspondiente a la actualización automática mensual (IPC del Gran Buenos Aires + 2%).
En el Gran La Plata el impacto es mayor que en otros distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido a un adicional salarial acordado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que se traslada al valor del boleto.
Con SUBE registrada
0 a 3 km: $906,73
3 a 6 km: $989,85
6 a 12 km: $1.071,11
12 a 27 km: $1.147,09
Más de 27 km: $1.210,42
SUBE sin nominalizar
0 a 3 km: $1.441,70
3 a 6 km: $1.573,86
6 a 12 km: $1.703,07
12 a 27 km: $1.823,88
Tarifa social
0 a 3 km: $408,03
3 a 6 km: $445,43
6 a 12 km: $482
12 a 27 km: $516,19
Más de 27 km: $544,69
¿Por qué aumenta el boleto de micros?
La suba se enmarca en el esquema de actualización automática fijado por la Resolución 81/25, que toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y le suma un 2% adicional.
Desde la cartera provincial señalaron que el objetivo es recomponer los ingresos del sistema, frente al aumento de costos operativos como combustible, mantenimiento de flota y variaciones del tipo de cambio, y reducir la dependencia del Régimen de Compensaciones Tarifarias.
Se trata del segundo aumento extraordinario en menos de tres meses, ya que el anterior se aplicó el 1º de diciembre.
