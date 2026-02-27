Desde este domingo 1º de marzo, viajar en micro en La Plata, Berisso y Ensenada será más caro. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó un aumento total del 15,34%, que surge de un ajuste extraordinario del 10% más un 4,8% correspondiente a la actualización automática mensual (IPC del Gran Buenos Aires + 2%).

En el Gran La Plata el impacto es mayor que en otros distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido a un adicional salarial acordado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que se traslada al valor del boleto.

Cómo quedan las tarifas de micros en La Plata desde marzo 2026

Con SUBE registrada

0 a 3 km: $906,73

3 a 6 km: $989,85

6 a 12 km: $1.071,11

12 a 27 km: $1.147,09

Más de 27 km: $1.210,42

SUBE sin nominalizar

0 a 3 km: $1.441,70

3 a 6 km: $1.573,86

6 a 12 km: $1.703,07

12 a 27 km: $1.823,88

Tarifa social

0 a 3 km: $408,03

3 a 6 km: $445,43

6 a 12 km: $482

12 a 27 km: $516,19

Más de 27 km: $544,69

¿Por qué aumenta el boleto de micros?

La suba se enmarca en el esquema de actualización automática fijado por la Resolución 81/25, que toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y le suma un 2% adicional.

Desde la cartera provincial señalaron que el objetivo es recomponer los ingresos del sistema, frente al aumento de costos operativos como combustible, mantenimiento de flota y variaciones del tipo de cambio, y reducir la dependencia del Régimen de Compensaciones Tarifarias.

Se trata del segundo aumento extraordinario en menos de tres meses, ya que el anterior se aplicó el 1º de diciembre.