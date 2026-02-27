El Club Sud América celebra 110 años de arraigo en Tolosa

Oficial: cuánto costarán viajar el micro en La Plata desde el domingo
Oficial: cuánto costarán viajar el micro en La Plata desde el domingo
Se aprobó la Ley de Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
El crimen de Kim Gómez en La Plata: pidieron 23 años de prisión a uno de los acusados
Cambios en Economía: asume Federico Furiase como nuevo secretario de Finanzas
Nuevo capítulo del Gobierno vs. la AFA vincula a Estudiantes: la única excepción en el incumplimiento masivo de aportes
Arranque de año sin clases en la UNLP: docentes universitarios paran una semana
Escala la tensión en el Caribe: EE UU piensa en "una toma amistosa de Cuba"
Dura respuesta del "Huevo" Acuña ante las acusaciones por la salida de Gallardo de River
El incendio en el depósito de La Plata: cómo sigue la causa penal
Le instaló un aire acondicionado y le "desaparecieron" 30 mil dólares: detuvieron a su cuñado
VIDEO | El fuerte cruce entre Julio Bazán con un policía en medio de un móvil
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más
VIDEO. Alineación de planetas: un experto de La Plata cuenta cómo será el fenómeno y las claves para observarlo
Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
Vestuario caliente en River: imperdible cruce al aire por la salida de Gallardo
¿Mirtha cambia de canal?: las propuestas que recibió La Chiqui
FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
AUBASA se presentó para concesionar tramos de la Autopista Ricchieri
Detectan en el cielo de La Plata un objeto con "forma de boomerang" y estudian si es un OVNI
Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre
Domínguez: "Me fui de Estudiantes siendo feliz y sé que un día es probable que vuelva"
"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa
VIDEO. El efusivo festejo de "Chiqui" Tapia tras el campeonato de Lanús ante Flamengo en Brasil
Se sortearon los cruces de octavos de final de la Champions League y habrá dos duelos estelares
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El 1° de marzo de 1916 fue fundado en Tolosa el Club Social, Deportivo, Cultural y de Fomento Sud América, institución que este año conmemora 110 años de trayectoria al servicio del deporte y la comunidad.
De origen ferroviario —identidad que dio forma a sus tradicionales colores verde y blanco— el club nació como una entidad impulsada por vecinos trabajadores del barrio, consolidándose con el tiempo como uno de los espacios sociales más representativos de Tolosa. En sus primeros años el fútbol fue la disciplina central, consagrándose campeón en 1918 de la entonces Federación Platense, actual Liga Amateur Platense.
Con el correr de las décadas, Sud América fortaleció su perfil polideportivo y consolidó al básquet como disciplina estructural. La institución lleva más de 50 años participando de manera ininterrumpida en forma federada en la Asociación Platense de Básquet, así como en las ligas locales de vóley y patín, sosteniendo presencia competitiva y formativa en todas sus categorías.
Actualmente el club cuenta con más de 400 socios y más de 350 deportistas activos, con una infraestructura que en los últimos años fue ampliada y modernizada mediante la construcción de cancha de piso flotante, renovación de vestuarios, mejoras en iluminación y ampliación de espacios deportivos.
En el plano social, Sud América ha sido protagonista en momentos clave de la ciudad. Durante la inundación que afectó a La Plata en 2013, la sede funcionó como centro de acopio y asistencia para vecinos damnificados. Del mismo modo, durante la pandemia organizó colectas de alimentos destinadas a comedores barriales, contando con el acompañamiento y la difusión solidaria de vecinos vinculados al barrio como Alejandro Sabella, junto a deportistas ligados a seleccionados nacionales de básquet y vóley.
Por su desarrollo deportivo sostenido y su fuerte arraigo cultural, el Club Sud América se ha consolidado como centro de referencia barrial, promoviendo valores asociados a la identidad nacional, la solidaridad y el sentido de comunidad.
LE PUEDE INTERESAR
AUBASA se presentó para concesionar tramos de la Autopista Ricchieri
LE PUEDE INTERESAR
Oficial: cuánto costarán viajar el micro en La Plata desde el domingo
A 110 años de su fundación, la institución reafirma su carácter de entidad de bien público, sostenida por el compromiso voluntario y la convicción de que el club es una herramienta de construcción colectiva al servicio de las generaciones presentes y futuras.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí