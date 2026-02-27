El Club Sud América celebra 110 años de arraigo en Tolosa



El 1° de marzo de 1916 fue fundado en Tolosa el Club Social, Deportivo, Cultural y de Fomento Sud América, institución que este año conmemora 110 años de trayectoria al servicio del deporte y la comunidad.

De origen ferroviario —identidad que dio forma a sus tradicionales colores verde y blanco— el club nació como una entidad impulsada por vecinos trabajadores del barrio, consolidándose con el tiempo como uno de los espacios sociales más representativos de Tolosa. En sus primeros años el fútbol fue la disciplina central, consagrándose campeón en 1918 de la entonces Federación Platense, actual Liga Amateur Platense.

Con el correr de las décadas, Sud América fortaleció su perfil polideportivo y consolidó al básquet como disciplina estructural. La institución lleva más de 50 años participando de manera ininterrumpida en forma federada en la Asociación Platense de Básquet, así como en las ligas locales de vóley y patín, sosteniendo presencia competitiva y formativa en todas sus categorías.

Actualmente el club cuenta con más de 400 socios y más de 350 deportistas activos, con una infraestructura que en los últimos años fue ampliada y modernizada mediante la construcción de cancha de piso flotante, renovación de vestuarios, mejoras en iluminación y ampliación de espacios deportivos.

En el plano social, Sud América ha sido protagonista en momentos clave de la ciudad. Durante la inundación que afectó a La Plata en 2013, la sede funcionó como centro de acopio y asistencia para vecinos damnificados. Del mismo modo, durante la pandemia organizó colectas de alimentos destinadas a comedores barriales, contando con el acompañamiento y la difusión solidaria de vecinos vinculados al barrio como Alejandro Sabella, junto a deportistas ligados a seleccionados nacionales de básquet y vóley.

Por su desarrollo deportivo sostenido y su fuerte arraigo cultural, el Club Sud América se ha consolidado como centro de referencia barrial, promoviendo valores asociados a la identidad nacional, la solidaridad y el sentido de comunidad.

A 110 años de su fundación, la institución reafirma su carácter de entidad de bien público, sostenida por el compromiso voluntario y la convicción de que el club es una herramienta de construcción colectiva al servicio de las generaciones presentes y futuras.

