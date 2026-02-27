Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

El Senado debate los cambios en la Reforma Laboral

27 de Febrero de 2026 | 19:43

El Senado debatía esta viernes el tratamiento en el recinto del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno con el apoyo de fuerzas aliadas, y que concita el rechazo cerrado del peronismo.

La iniciativa fue devuelta a la Cámara alta con un solo cambio por parte de la Cámara de Diputados, el del artículo 44, después de que el jueves 19 de febrero se aprobara con 135 votos afirmativos y 115 negativos.

Ahora el Senado deberá convalidar la modificación aplicada en la Cámara de Diputados, que establece la eliminación del polémico artículo que reducía hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.

El resto de la reforma laboral se aprobó tal cual llegó del Senado, con artículos controversiales como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.

 

