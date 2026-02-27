El Senado debate los cambios en la Reforma Laboral

Oficial: cuánto costarán viajar el micro en La Plata desde el domingo
Oficial: cuánto costarán viajar el micro en La Plata desde el domingo
Se aprobó la Ley de Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
El crimen de Kim Gómez en La Plata: pidieron 23 años de prisión a uno de los acusados
Cambios en Economía: asume Federico Furiase como nuevo secretario de Finanzas
Nuevo capítulo del Gobierno vs. la AFA vincula a Estudiantes: la única excepción en el incumplimiento masivo de aportes
Arranque de año sin clases en la UNLP: docentes universitarios paran una semana
Escala la tensión en el Caribe: EE UU piensa en "una toma amistosa de Cuba"
Dura respuesta del "Huevo" Acuña ante las acusaciones por la salida de Gallardo de River
El incendio en el depósito de La Plata: cómo sigue la causa penal
Le instaló un aire acondicionado y le "desaparecieron" 30 mil dólares: detuvieron a su cuñado
VIDEO | El fuerte cruce entre Julio Bazán con un policía en medio de un móvil
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más
VIDEO. Alineación de planetas: un experto de La Plata cuenta cómo será el fenómeno y las claves para observarlo
Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
Vestuario caliente en River: imperdible cruce al aire por la salida de Gallardo
¿Mirtha cambia de canal?: las propuestas que recibió La Chiqui
FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
AUBASA se presentó para concesionar tramos de la Autopista Ricchieri
Detectan en el cielo de La Plata un objeto con "forma de boomerang" y estudian si es un OVNI
Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre
Domínguez: "Me fui de Estudiantes siendo feliz y sé que un día es probable que vuelva"
"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa
VIDEO. El efusivo festejo de "Chiqui" Tapia tras el campeonato de Lanús ante Flamengo en Brasil
Se sortearon los cruces de octavos de final de la Champions League y habrá dos duelos estelares
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Senado debatía esta viernes el tratamiento en el recinto del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno con el apoyo de fuerzas aliadas, y que concita el rechazo cerrado del peronismo.
La iniciativa fue devuelta a la Cámara alta con un solo cambio por parte de la Cámara de Diputados, el del artículo 44, después de que el jueves 19 de febrero se aprobara con 135 votos afirmativos y 115 negativos.
Ahora el Senado deberá convalidar la modificación aplicada en la Cámara de Diputados, que establece la eliminación del polémico artículo que reducía hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.
El resto de la reforma laboral se aprobó tal cual llegó del Senado, con artículos controversiales como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí