Dura respuesta del Marcos Acuña ante las acusaciones por la salida de Marcelo Gallardo de River

El defensor de River Plate, Marcos Acuña, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que rechazó versiones que lo vinculan con supuestos conflictos internos que habrían influido en la salida de Marcelo Gallardo durante su segundo ciclo como director técnico del club.

En el texto difundido, el futbolista sostuvo que “aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron”. Sin mencionar de manera directa a Gallardo, el lateral izquierdo hizo referencia a rumores instalados en los últimos días sobre tensiones en el vestuario.

Acuña afirmó que “duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad” y remarcó que siempre fue “un profesional” que dio “lo mejor” en cada institución en la que jugó. En otro tramo del comunicado negó haber simulado lesiones o enfermedades para evitar ser convocado y señaló que incluso sin estar “al 100%” estuvo a disposición del cuerpo técnico.

“Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras”, expresó el jugador, quien agregó que ese tipo de versiones “dañan a las personas involucradas, a las familias y al club”. Además, aseguró que continuará trabajando “enfocado para dar lo mejor cada día” y que cuenta con “el respaldo del club y de mis compañeros en este momento”.

Las declaraciones se conocieron en medio de especulaciones públicas sobre presuntas diferencias entre integrantes del plantel y el entrenador durante la última etapa de Gallardo al frente del equipo. Hasta el momento, desde la institución no se difundió un comunicado oficial en relación con esas versiones.