AUBASA se presentó para concesionar tramos de la Autopista Ricchieri

27 de Febrero de 2026 | 20:46

Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) se presentó a la licitación nacional para concesionar tramos de la autopista Ricchieri, el corredor Ezeiza–Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226.

La empresa del Gobierno bonaerense quedó dentro del grupo de 15 oferentes habilitados en un proceso que inicialmente reunió a 42 interesados. La compulsa corresponde a la Etapa II de la Red Federal de Concesiones e incluye los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa.

El esquema prevé la construcción, explotación, administración, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, junto con la prestación de servicios al usuario y la posibilidad de desarrollar actividades complementarias para generar ingresos bajo el régimen de obra pública por peaje establecido en la ley 17.520.

Actualmente, AUBASA administra más de 1.200 kilómetros de trazas, entre ellas las autovías provinciales 2, 11 y 6, la autopista Buenos Aires–La Plata y las rutas 56, 63 y 74. Con esta presentación, la firma busca incorporar corredores nacionales a su órbita.

Desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense, principal accionista de la compañía, respaldaron la postulación y destacaron la experiencia operativa acumulada por la empresa en más de diez años de gestión vial, con servicios de asistencia al usuario las 24 horas, mantenimiento, seguridad vial y atención comercial.

La conducción de AUBASA, presidida por José Arteaga, también puso el foco en la situación financiera de la empresa y en el plan de obras en ejecución, que incluye duplicaciones de calzada, nuevas rotondas y accesos, reconversión lumínica, repavimentaciones, señalización y sistemas de videovigilancia con asistencia vial de emergencia.

