Moretti : “Los dirigentes son muy malos”

El ex presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, lanzó duras críticas contra la dirigencia del fútbol argentino y defendió su gestión económica al frente del club.

En declaraciones brindadas al canal La Nación Más, el ex mandatario aseguró que las deudas de las instituciones no responden a factores externos sino a malas administraciones.

“¿Vos te creés que los clubes deben plata por culpa de la Asociación del Fútbol Argentino? Los clubes deben plata porque los dirigentes son muy malos”, afirmó.

Moretti sostuvo que durante su gestión logró reducir significativamente el pasivo del Ciclón y remarcó que su Comisión Directiva bajó “15 millones de dólares de deuda en 24 meses”.

El dirigente también cuestionó a administraciones anteriores por el estado financiero que encontró al asumir y aseguró que su salida del club respondió a motivos políticos internos.

“Yo estoy afuera porque me hicieron un golpe de estado institucional”, concluyó, reavivando la polémica en torno a la conducción reciente de San Lorenzo.

Hace un tiempo, Moretti, que dejó a San Lorenzo en una gravísima crisis institucional, reconoció estar seguro de que “la Justicia le va a dar la razón porque esto fue un golpe de Estado”. En este contexto, el exmandatario adelantó que solicitará que se reconsidere la sentencia en primera instancia y que en caso de ser necesario apelará ante la Cámara civil.