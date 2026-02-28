Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Crisis: un colegio privado de La Plata cerrará el nivel primario

Crisis: un colegio privado de La Plata cerrará el nivel primario
28 de Febrero de 2026 | 17:37

Escuchar esta nota

El Colegio Cristiano Cielos Abiertos anunció que dejará de dictar el nivel primario a partir del ciclo lectivo 2026 en su sede de Los Hornos, en el partido de La Plata. La decisión fue comunicada a las familias en las últimas horas y generó preocupación en la comunidad educativa.

Según informaron desde la institución, la medida responde a la imposibilidad de cumplir con la normativa vigente que regula a los establecimientos de gestión privada. A ello se suman compromisos económicos que, indicaron, no están en condiciones de afrontar en el actual contexto.

Las autoridades también señalaron que no se alcanzó la matrícula necesaria para sostener el funcionamiento del nivel primario, un factor que terminó de inclinar la balanza y derivó en el anuncio formal del cierre.

Desde el colegio aseguraron que brindarán acompañamiento personalizado a cada familia en la búsqueda de nuevas vacantes. “El objetivo será garantizar la continuidad de las trayectorias educativas en escuelas de gestión estatal y privada de la región”, indicaron.

Tras conocerse la noticia, varias familias comenzaron a evaluar alternativas en otros establecimientos de La Plata, mientras esperan mayores precisiones sobre cómo será el proceso de orientación y reubicación de los alumnos de cara al próximo ciclo lectivo.

