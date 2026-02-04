El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28

VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
Reforma laboral: desarticulan la reunión con los gobernadores y se junta la mesa política
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
VIDEO.- Otra vez divisan roedores en Plaza Moreno: la cifra del hantavirus en La Plata en lo que va de 2026
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata
Marixa Balli contra Caputo por sus dichos sobre la industria textil: “Es ofensivo”
Mañana, paro de trenes, y afectará a La Plata: La Fraternidad confirmó la medida de fuerza pero le abre la puerta al diálogo
Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de tirar por el balcón y matar a Rocío Alvarito
Reglamentan la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y crean nuevo régimen de pensiones
Pilates, gimnasia, voley y más actividades gratuitas en Los Hornos: días y horarios
Fuerte respuesta de Moria Casán sobre las críticas tras la entrevista a la "China" Suárez
La promesa de Boca que emigró al Nápoli por la patria potestad y recibirá un "castigo" de la AFA
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista
El ex de Carolina Piparo estará frente a un tribunal oral en el mes de marzo
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy miércoles 4 de febrero 2026
"Gran Hermano: Generación Dorada", de que se trata la "Puerta Roja" que cambiará el reality
Mirtha Legrand en el Teatro Colón: noche de gala al ritmo de Astor Piazzola
Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sergio Pomares
spomares@eldia.com
Escuchar esta nota
Sergio “El Chila” Acuña es el Chilavert, el Rogerio Ceni, René Higuita o Jorge Campos de la Liga Amateur Platense. A los 44 años y con 113 goles en su cuenta personal, el arquero nacido en Berisso y que vive en Ensenada, seguirá haciendo de las suyas en el fútbol platense, donde se convirtió en una rareza tan efectiva como carismática.
Luego de un 2025 en Villa Montoro en el que estuvo cerca de colgar los guantes, Acuña decidió continuar su carrera en la Liga C con Ateneo Popular, con el objetivo de ampliar una racha goleadora que construyó a lo largo de casi 30 años en distintas ligas. Su caso es excepcional: un arquero con mentalidad ofensiva, presencia en el área rival y una estadística propia de un delantero. Para el 2012 ya tenía 30 tantos anotados.
“Arranqué a los 16, en 1998 en For Ever, cuando no había límite de edad como sí ahora. Ubaldo Mareco, que estuvo en Estudiantes, él me enseñó las técnicas y los resultados están a la luz. Y mi viejo me hacía entrenar mucho en casa, era boxeador, nada que ver”, contó tiempo atrás en una entrevista con Tiempo Extra, repasando sus orígenes. Llegó a estar seis meses a prueba en Gimnasia, entre 1999 y el 2000.
“Estamos medio locos los arqueros, ja. Hice infantiles en Saladero. Se me da la oportunidad en la Cuarta de For Ever, de nueve. Pateaba penales y se lesiona el arquero de Primera, subió el de Reserva y faltaba uno. Mi padre dijo de ponerme al arco”, recordó, sobre el año 1998, respecto al giro que marcó su destino bajo los tres palos.
Hoy, Acuña mantiene un registro detallado de sus conquistas y asume que no todos los años fueron iguales. “Llevo el control de goles. Y hubo años en los que no hice ni uno”, confesó. Aun así, su historia sigue sumando capítulos y la Liga Amateur Platense se prepara para disfrutar una vez más del arquero goleador que desafía el paso del tiempo y las estadísticas.
LE PUEDE INTERESAR
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
Rogério Ceni es el arquero más goleador en la historia del futbol profesional (131). ¿Llegará Acuña a superarlo?
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí