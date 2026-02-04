El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28

Sergio “El Chila” Acuña es el Chilavert, el Rogerio Ceni, René Higuita o Jorge Campos de la Liga Amateur Platense. A los 44 años y con 113 goles en su cuenta personal, el arquero nacido en Berisso y que vive en Ensenada, seguirá haciendo de las suyas en el fútbol platense, donde se convirtió en una rareza tan efectiva como carismática.

Luego de un 2025 en Villa Montoro en el que estuvo cerca de colgar los guantes, Acuña decidió continuar su carrera en la Liga C con Ateneo Popular, con el objetivo de ampliar una racha goleadora que construyó a lo largo de casi 30 años en distintas ligas. Su caso es excepcional: un arquero con mentalidad ofensiva, presencia en el área rival y una estadística propia de un delantero. Para el 2012 ya tenía 30 tantos anotados.

“Arranqué a los 16, en 1998 en For Ever, cuando no había límite de edad como sí ahora. Ubaldo Mareco, que estuvo en Estudiantes, él me enseñó las técnicas y los resultados están a la luz. Y mi viejo me hacía entrenar mucho en casa, era boxeador, nada que ver”, contó tiempo atrás en una entrevista con Tiempo Extra, repasando sus orígenes. Llegó a estar seis meses a prueba en Gimnasia, entre 1999 y el 2000.

“Estamos medio locos los arqueros, ja. Hice infantiles en Saladero. Se me da la oportunidad en la Cuarta de For Ever, de nueve. Pateaba penales y se lesiona el arquero de Primera, subió el de Reserva y faltaba uno. Mi padre dijo de ponerme al arco”, recordó, sobre el año 1998, respecto al giro que marcó su destino bajo los tres palos.

Hoy, Acuña mantiene un registro detallado de sus conquistas y asume que no todos los años fueron iguales. “Llevo el control de goles. Y hubo años en los que no hice ni uno”, confesó. Aun así, su historia sigue sumando capítulos y la Liga Amateur Platense se prepara para disfrutar una vez más del arquero goleador que desafía el paso del tiempo y las estadísticas.

Rogério Ceni es el arquero más goleador en la historia del futbol profesional (131). ¿Llegará Acuña a superarlo?