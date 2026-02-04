Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

¿Baja de peso en Boca?: el Changuito Zeballos sintió un "pinchazo" y se retiró de la práctica

¿Baja de peso en Boca?: el Changuito Zeballos sintió un "pinchazo" y se retiró de la práctica
4 de Febrero de 2026 | 12:39

Escuchar esta nota

Boca encendió las alarmas este miércoles por la mañana luego de que Exequiel Zeballos se retirara lesionado del entrenamiento en el predio de Ezeiza.

El delantero santiagueño sintió una molestia muscular y quedó en duda su participación en el partido del próximo domingo ante Vélez Sarsfield, que se jugará desde las 22.15 en el estadio José Amalfitani.

La lesión se produjo mientras se desarrollaba la práctica habitual. Zeballos manifestó un “pinchazo” durante uno de los ejercicios dispuestos por el cuerpo técnico y de inmediato debió abandonar el campo de juego para recibir atención médica.

La situación generó preocupación, teniendo en cuenta la importancia que el atacante ganó en el equipo en este arranque de temporada.

Según se informó desde el club, el futbolista será sometido a una resonancia magnética para determinar el grado de la lesión y establecer si se trata de una simple contractura muscular o de un problema mayor que lo obligue a parar por más tiempo. Hasta no contar con los resultados, su presencia ante Vélez permanece en duda.

La posible baja de Zeballos representa un inconveniente para el entrenador Claudio Úbeda, que venía apostando por el extremo como una de las piezas clave del frente de ataque. Boca atraviesa un momento de recuperación futbolística y necesita sostener variantes ofensivas en un calendario exigente.

LE PUEDE INTERESAR

El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28

LE PUEDE INTERESAR

Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes

Además del aspecto deportivo, la situación del delantero también se da en un contexto de mercado. Zeballos está en la mira del CSKA Moscú, que realizó una oferta cercana a los 10 millones de dólares por su pase, aunque Boca respondió que la cláusula de rescisión asciende a 20 millones.

El atacante, cuyo contrato vence en diciembre de este año, aguardará ahora los estudios médicos mientras el club espera novedades tanto en lo futbolístico como en lo contractual.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en Gimnasia

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan

Pettinato se defiende: ¿Qué dijo del engaño a Charly?

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
+ Leidas

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Melconian no dejó pasar la frase de Caputo sobre la ropa

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Últimas noticias de Deportes

¡Atento Estudiantes! Conmebol metió un cambio en el reglamento de la Copa Libertadores 2026

El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28

Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes

Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
Espectáculos
Marixa Balli contra Caputo por sus dichos sobre la industria textil: “Es ofensivo”
"Gran Hermano: Generación Dorada", de que se trata la "Puerta Roja" que cambiará el reality
Mirtha Legrand en el Teatro Colón: noche de gala al ritmo de Astor Piazzola
La China Suárez a paso firme: sube el rating de "Hija del Fuego" sin Wanda Nara enfrente
Fuerte respuesta de Moria Casán sobre las críticas tras la entrevista a la "China" Suárez
Política y Economía
Por qué la Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro
La Provincia reveló la pérdida millonaria en enero por el desplome de la coparticipación
Reforma laboral: desarticulan la reunión con los gobernadores y se junta la mesa política
Mañana, paro de trenes, y afectará a La Plata: La Fraternidad confirmó la medida de fuerza pero le abre la puerta al diálogo
Reglamentan la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y crean nuevo régimen de pensiones
Policiales
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
Dramático rescate en Córdoba: un hombre se lanzó dentro un aljibe para salvar a su hija
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de tirar por el balcón y matar a Rocío Alvarito
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Quedó libre el acusado del embiste fatal en la Av. 520
La Ciudad
VIDEO. De Rappi a Pedido Ya, las cifras del delivery en La Plata: $2.000.000 al mes, gastos y peligros
VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios
VIDEO.- Otra vez divisan roedores en Plaza Moreno: la cifra del hantavirus en La Plata en lo que va de 2026
Pilates, gimnasia, voley y más actividades gratuitas en Los Hornos: días y horarios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla