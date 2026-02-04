Por qué la Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro

VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Alertan por más balcones en pésimo estado en el centro de La Plata: desprendimientos y temen derrumbes
VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
Reforma laboral: desarticulan la reunión con los gobernadores y se junta la mesa política
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
VIDEO.- Otra vez divisan roedores en Plaza Moreno: la cifra del hantavirus en La Plata en lo que va de 2026
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
¿Baja de peso en Boca?: el Changuito Zeballos sintió un "pinchazo" y se retiró de la práctica
El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28
Acusaciones entre la comunidad LGBTIQ+ y Fátima Florez: suspenden su presentación en Mar del Plata
Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe
La Provincia reveló la pérdida millonaria en enero por el desplome de la coparticipación
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
Mañana, paro de trenes, y afectará a La Plata: La Fraternidad confirmó la medida de fuerza pero le abre la puerta al diálogo
Marixa Balli contra Caputo por sus dichos sobre la industria textil: “Es ofensivo”
Pilates, gimnasia, voley y más actividades gratuitas en Los Hornos: días y horarios
Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de tirar por el balcón y matar a Rocío Alvarito
Reglamentan la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y crean nuevo régimen de pensiones
Fuerte respuesta de Moria Casán sobre las críticas tras la entrevista a la "China" Suárez
La promesa de Boca que emigró al Nápoli por la patria potestad y recibirá un "castigo" de la AFA
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista
El ex de Carolina Piparo estará frente a un tribunal oral en el mes de marzo
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy miércoles 4 de febrero 2026
"Gran Hermano: Generación Dorada", de que se trata la "Puerta Roja" que cambiará el reality
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 ordenó este miércoles librar un exhorto internacional a los Estados Unidos para solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de someterlo a proceso en la Argentina.
La resolución fue firmada esta mañana en el marco de la causa CFP 2001/2023, donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad. El tribunal fundamentó la medida al señalar que Maduro "habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América".
La decisión responde a una orden emanada de la Sala I de la Cámara del fuero, que el 23 de septiembre de 2024 había dispuesto detener y recibir declaración indagatoria a Maduro, mandato que fue ratificado recientemente en un incidente el pasado 15 de enero de 2026.
El pedido se ampara en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997. El juzgado encomendó la "urgente traducción" del exhorto y dispuso que el trámite se diligencie a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería.
Asimismo, el tribunal ordenó notificar lo dispuesto al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí