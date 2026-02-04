Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Despertó Bastian!: tras siete cirugías y tres semanas en coma, le sonrió a su familia
4 de Febrero de 2026 | 12:40

Bastián Jérez, el nene de 8 años que había resultado gravemente herido en el accidente ocurrido el 12 de enero en la zona de La Frontera, en Pinamar, despertó del coma tras permanecer casi tres semanas en terapia intensiva.

La noticia fue confirmada por su madre, Macarena Collantes, quien contó que el niño reconoció a su familia y reaccionó con sonrisas, luego de haber sido sometido a una séptima cirugía en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata, donde continúa internado bajo estricta supervisión médica. El avance fue considerado alentador dentro de un cuadro que todavía requiere cuidados complejos y seguimiento constante por parte del equipo de salud.

En paralelo a la evolución clínica, la causa judicial por el accidente sigue en curso. Días atrás, la Justicia imputó al padre del niño y a los conductores de los vehículos involucrados por presuntas lesiones culposas, mientras avanzan los peritajes para determinar la mecánica del choque y las eventuales responsabilidades penales. La investigación permanece abierta y podría derivar en nuevas medidas procesales en las próximas semanas.

El caso de Bastián generó una fuerte conmoción pública y una amplia movilización solidaria en redes sociales, donde familiares y allegados agradecieron el acompañamiento y pidieron continuar con las cadenas de oración por su recuperación.

Aunque el despertar del coma representa un paso significativo, los médicos remarcan que el proceso de rehabilitación será prolongado y requerirá un abordaje integral para evaluar las secuelas del traumatismo sufrido durante el siniestro.

