Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

La Provincia reveló la cifra millonaria que perdió en enero por el desplome de la coparticipación

La razones detrás de la caída de la recaudación de impuestos nacionales

La Provincia reveló la cifra millonaria que perdió en enero por el desplome de la coparticipación
4 de Febrero de 2026 | 12:14

Escuchar esta nota

La Provincia de Buenos Aires resignó recaudación por $ 82 mil millones en enero a raíz de una caída de la coparticipación nacional que, a su vez, se produjo porque los bajos niveles de consumo interno impactaron negativamente en la recaudación de impuestos.

En enero, las transferencias a las provincias se derrumbaron un 6,7%, en promedio, lo que implica un recorte global de unos $400.000, medido contra el mismo mes del año pasado.

El foco de la caída de las remesas nacionales se explica por una merma en la recaudación del IVA, del 12%. El resto de los impuestos coparticipables, en tanto, cayó un 2,1%. El dato evidencia que el origen del recorte de fondos para el tesoro bonaerense es la baja en el consumo interno, que es lo que graba el IVA.

“Con este modelo todas las provincias pierden”, señaló a raíz de esos datos el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. Añadió que “la caída de la coparticipación expone la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional”.

López, contra Nación

“La caída de la coparticipación expone la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional. Las provincias perdemos ingresos genuinos, mientras suplimos el abandono de la Nación en funciones clave como la obra pública”, indicó el funcionario.

Los datos aparecen en medio de la tensa negociación del gobierno nacional con una serie de gobernadores en torno de la reforma laboral, que se tratará en el Senado. El Ejecutivo por ahora se niega a resignar el capítulo que baja el impuesto a las ganancias de las sociedades comerciales, que los mandatarios resisten porque implica una caída de las transferencias a sus distritos.

LE PUEDE INTERESAR

Reforma laboral: desarticulan la reunión con los gobernadores y se junta la mesa política

LE PUEDE INTERESAR

Mañana, paro de trenes, y afectará a La Plata: La Fraternidad confirmó la medida de fuerza pero le abre la puerta al diálogo
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en Gimnasia

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata: de qué lo acusan

Pettinato se defiende: ¿Qué dijo del engaño a Charly?

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
+ Leidas

VIDEO.- Los "sin luz" de La Plata: el drama por los apagones y la bronca crece en los barrios

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?

Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes

Sigue la ola de calor y se esperan más lluvias: del sol al diluvio, La Plata vive en modo caribe

Melconian no dejó pasar la frase de Caputo sobre la ropa

Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: desarticulan la reunión con los gobernadores y se junta la mesa política

Mañana, paro de trenes, y afectará a La Plata: La Fraternidad confirmó la medida de fuerza pero le abre la puerta al diálogo

Reglamentan la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y crean nuevo régimen de pensiones

Acciones en rojo: y volvió a subir el riesgo país
Policiales
Murió el chico que cayó del puente de Gonnet: segundo caso en menos de 20 días en La Plata
Dramático rescate en Córdoba: un hombre se lanzó dentro un aljibe para salvar a su hija
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de tirar por el balcón y matar a Rocío Alvarito
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Quedó libre el acusado del embiste fatal en la Av. 520
Deportes
El Chilavert de la Liga Amateur Platense: con 113 goles, Sergio Acuña seguirá jugando y va por la temporada 28
Los sponsors de Gimnasia, Sturzenegger y la privatización de los clubes
Salió el fallo sobre las expulsiones en Estudiantes y Gimnasia: ¿cuántas fechas le dieron a Núñez, Panaro y De Asís?
La promesa de Boca que emigró al Nápoli por la patria potestad y recibirá un "castigo" de la AFA
VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en Gimnasia
Información General
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
España avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 16
Los números de la suerte del miércoles 4 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez
Espectáculos
Marixa Balli contra Caputo por sus dichos sobre la industria textil: “Es ofensivo”
"Gran Hermano: Generación Dorada", de que se trata la "Puerta Roja" que cambiará el reality
Mirtha Legrand en el Teatro Colón: noche de gala al ritmo de Astor Piazzola
La China Suárez a paso firme: sube el rating de "Hija del Fuego" sin Wanda Nara enfrente
Fuerte respuesta de Moria Casán sobre las críticas tras la entrevista a la "China" Suárez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla