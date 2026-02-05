Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |POR PRESUNTOS CRÍMENES

Argentina pidió a EE UU la extradición de Maduro

5 de Febrero de 2026 | 02:35
Edición impresa

La Justicia argentina formalizó un pedido de extradición del presidente venezolano Nicolás Maduro a los Estados Unidos en el marco de una causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La resolución fue firmada por el juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2.

El objetivo del exhorto es que Maduro sea trasladado a la Argentina para prestar declaración indagatoria dentro del expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py. La decisión judicial se apoya en información incorporada a la causa que indica que el mandatario venezolano habría sido detenido recientemente y trasladado bajo custodia a territorio estadounidense.

En su resolución, el magistrado ordenó librar un exhorto internacional a las autoridades de Estados Unidos para solicitar formalmente la extradición de Maduro. El pedido se sustenta en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997.

La indagatoria había sido dispuesta originalmente por la Sala I de la Cámara Federal porteña el 23 de septiembre de 2024 y fue ratificada el 15 de enero de 2026. Se trata de un paso procesal clave para avanzar hacia un eventual procesamiento.

Para agilizar el trámite, el juez ordenó la traducción urgente de toda la documentación y dispuso que la solicitud sea canalizada a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, el organismo encargado de la cooperación judicial entre países.

La causa se apoya en el principio de justicia universal, una doctrina del derecho internacional que habilita a los Estados a investigar crímenes de lesa humanidad con independencia del lugar donde se cometieron, cuando no existen garantías judiciales en el país de origen.

La Sala I de la Cámara Federal —integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens— consideró que existen elementos que indican falta de independencia del Poder Judicial venezolano, lo que justificaría la intervención de tribunales argentinos.

El expediente se inició a partir de denuncias del Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación Internacional para la Libertad, además de testimonios de víctimas que residen actualmente en la Argentina. Las querellas sostienen que existió un plan sistemático de represión ejecutado por organismos de inteligencia venezolanos.

Alertas de Interpol

En la misma resolución, el juez Ramos ordenó notificar a Interpol a través de la Policía Federal Argentina y ratificó la vigencia de alertas rojas internacionales que alcanzan a Maduro y a otros funcionarios de su gobierno.

También dispuso comunicar la decisión al fiscal federal Carlos Stornelli y a las querellas unificadas. El magistrado rechazó además presentaciones de terceros que no acreditaron legitimación procesal, con el objetivo de concentrar el trámite en el pedido de extradición.

El criterio jurídico aplicado en este expediente es el mismo que se utilizó en investigaciones tramitadas en Argentina por crímenes del franquismo en España y por el genocidio rohingya en Myanmar.

Con el exhorto firmado, el proceso queda ahora en manos de las autoridades estadounidenses, que deberán analizar la viabilidad de la extradición conforme al tratado bilateral vigente. Si el pedido prospera, se abriría una instancia judicial en Argentina para avanzar en el juzgamiento de las denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.

 

