El paro de colectivos no afecta a los de La Plata: ¿qué líneas no funcionan?

Del paraíso fiscal al aula, cómo funciona el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Los trabajadores de al menos 27 líneas de colectivos llevaban a cabo hoy un paro de actividades por temas salariales ya que denuncian la falta de pagos, tanto de sueldo como de viático. La medida de fuerza se lleva a cabo en distintas localidades, pero no afecta La Plata como así tampoco a Berisso y Ensenada
Según se supo, las líneas afectadas por la huelga son las de Micro Ómnibus General San Martín S.A.C. (MOGSM) 333, 407, 437 y 707 y las de Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA), 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.
Además no funcionan las líneas de la Empresa 216 que son 236, 166, 634, 504 Merlo y 504 Ituzaingó y las de San Juan Bautista, 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.
En tanto, se informó las citadas líneas se suman a la 148 la cual pertenece a El Nuevo Halcón y que ya estaba con retenciones de tareas desde el pasado jueves 29 de enero.
