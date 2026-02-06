Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Merentiel se recupero del desgarro en el gemelo

El regreso de la Bestia y el once probable de Boca

Entre lesionados y la vuelta del uruguayo, Úbeda busca el equipo para el domingo. Con el delanter desde el inicio, el DT tiene dos dudas

El regreso de la Bestia y el once probable de Boca

merentiel será de la partida ante vélez y delgado tiene chances / x

6 de Febrero de 2026 | 04:18
Edición impresa

Boca continúa con los preparativos en Casa Amarilla, para visitar a Vélez el domingo por la noche en el Estadio José Amalfitani. Con el regreso de Miguel Merentiel, Claudio Úbeda busca terminar de darle forma al once titular.

Entre bajas por lesión, el entrenador recibió la buena noticia de que el delantero uruguayo se encuentra recuperado de su lesión, tras recibir el alta médica, por lo cual, desde el cuerpo técnico apuestan por él, para que sea de la partida ante el Fortín en Liniers.

La Bestia rompió todos los pronósticos en la recuperación récord de su desgarro en el gemelo, ya que viene de hacer fútbol en el último doble turno que realizó el plantel. Si bien está fuera de ritmo, aparece como una gran alternativa ante la falta de atacantes.

De esta manera, el oriental será de la partida en lugar del lesionado Exequiel Zeballos. No será la única variante obligada, ya que el DT se encuentra en la búsqueda de un reemplazante por Ander Herrera, quien volvió a sufrir una nueva lesión.

Siguiendo esta misma línea, el Sifón tiene dos nombres para un puesto: Tomás Belmonte y Milton Delgado. Ambos sumaron minutos en la victoria del domingo pasado ante Newell’s 2-0 en La Bombonera.

El juvenil ofrece un perfil más posicional, mientras que el exLanús aportaría llegada al área, liberando al campeón del mundo para manejar los tiempos desde el eje.

Por su parte, otro interrogante, ocurre por la banda izquierda, entre Iker Zufiaurre y Kevin Zenón. En este sentido, el DT se encuentra en la disyuntiva de si mantener al pibe de 20 años, o apostar a otro juego con el ex Unión de Santa Fe.

A excepción de estas dos dudas, la idea del técnico es que la base restante sea la misma de la fecha pasada ante la Lepra. Por lo cual, el número telefónico estaría conformado por un 4-3-3, aunque depende algunas definiciones de los integrantes.

En este sentido, el probable once que merodea en la cabeza de Úbeda es: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado o Tomás Belmonte; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón o Iker Zufiaurre.

ander herrera otra vez a la enfermería

El volante español sufrió una nueva ruptura fibrilar de grado 1 en el músculo recto anterior, aunque esta vez en su recto anterior derecho.

El Vasco que venía de tener dos titulares consecutivas, y en el entrenamiento del martes sufrió dicha. La misma lo dejaría fuera de las canchas entre 2 o 3 semanas, dependiendo la recuperación.

Este, es el quinto desgarro que sufre Ander Herrera, los anteriores fueron durante la temporada pasada, donde en total estuvo parado 192 días, y se perdió 25 partidos.

De esta manera, el mediocampista se suma al Changuito como las dos nuevas bajas de Boca por lesión para los próximos encuentros.

 

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

