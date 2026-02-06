Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |En el tercer trimestre de 2025

La baja de la pobreza: según el Gobierno cayó al 26,9%

El Ministerio de Capital Humano difundió una proyección basada en datos del Indec que marca una caída interanual de 11,4 puntos. Según el cálculo oficial, hay 12,8 millones de personas pobres y 6% de indigencia

La baja de la pobreza: según el Gobierno cayó al 26,9%

El gobierno afirma que se da una reducción de la pobreza por varios factores / web

6 de Febrero de 2026 | 02:53
Edición impresa

El Gobierno aseguró que la pobreza en la Argentina se redujo al 26,9% durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con una estimación elaborada por el Ministerio de Capital Humano. El cálculo fue realizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según la proyección oficial, la incidencia del indicador cayó 11,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024, cuando había alcanzado el 38,3 por ciento. Medido en cantidad de personas, la estimación implica que 12.849.616 habitantes se encuentran bajo la línea de pobreza, lo que representa 5.239.474 menos que un año atrás y 6,6 millones menos que al inicio de la actual gestión.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello remarcaron que se trata de una proyección propia construida con información estadística oficial, ya que la medición definitiva de pobreza se publica de forma semestral. El objetivo de estas estimaciones trimestrales, indicaron, es contar con un seguimiento más frecuente de la evolución social.

La explicación oficial

En el comunicado difundido por el Ministerio, el Ejecutivo sostuvo que la tendencia descendente se consolida luego del pico registrado en el primer trimestre de 2024. Según la reconstrucción oficial, en ese momento la pobreza habría alcanzado el 54,8%, en medio del impacto inicial del ajuste macroeconómico y la aceleración inflacionaria posterior a la devaluación.

El mensaje oficial vincula la mejora del indicador con la desaceleración de la inflación, la recomposición gradual de ingresos y una política de asistencia focalizada. En ese sentido, el Ministerio subrayó que las transferencias sociales se orientan de manera directa a los sectores más vulnerables, con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto social.

Del pico de 2024 a la recuperación

El Gobierno suele comparar la situación actual con el momento de mayor deterioro social registrado a comienzos de 2024. Durante ese período se produjo un fuerte salto inflacionario tras la devaluación del peso y el sinceramiento de tarifas y precios regulados, lo que provocó una caída abrupta del poder adquisitivo.

Ese “cimbronazo” inicial llevó a millones de personas por debajo de la Canasta Básica Total. Con el correr de los meses, según la lectura oficial, la estabilización macroeconómica y la moderación de la inflación permitieron una recuperación parcial de los ingresos reales, lo que se reflejaría en las sucesivas bajas del índice de pobreza.

No obstante, aun con la mejora proyectada, el nivel actual implica que más de uno de cada cuatro argentinos continúa bajo la línea de pobreza, lo que mantiene al indicador en valores elevados en términos históricos.

Indigencia en retroceso

El informe también incluyó una estimación sobre la indigencia, es decir, la pobreza extrema. De acuerdo con el Ministerio, la incidencia se ubicó en 6% en el tercer trimestre de 2025, lo que representa una baja interanual de 3,2 puntos porcentuales frente al 9,2% registrado en igual período de 2024.

Proyectado en población, el dato implica que 2.866.085 personas se encuentran en situación de indigencia. Esto supone una reducción de 1.479.075 personas en el último año y una caída de más de 2,7 millones desde el inicio de la gestión actual.

Desde el Ejecutivo señalaron que la reducción de la indigencia es uno de los ejes prioritarios de la política social, al tratarse del segmento de mayor vulnerabilidad.

Cómo se construye la estimación

La proyección difundida por Capital Humano surge de aplicar la metodología de medición de pobreza a los microdatos de ingresos relevados por la EPH. A partir de esa base, el CNCPS estima cuántos hogares y personas quedan por debajo de la Canasta Básica Total y de la Canasta Básica Alimentaria.

El Ministerio aclaró que el procedimiento utiliza la misma información primaria que emplea el Indec para su medición oficial, aunque se trata de un cálculo propio y adelantado. Por ese motivo, el dato no reemplaza la estadística oficial, sino que funciona como una referencia intermedia.

Cuándo llegará el dato definitivo

El último registro oficial del Indec mostró una pobreza del 31,6% para el primer semestre de 2025. La próxima medición oficial del organismo estadístico se publicará en marzo de 2026 y estará referida al segundo semestre de este año.

Hasta entonces, las estimaciones trimestrales del Ministerio funcionan como indicadores adelantados. Con estos números, el Gobierno busca reforzar la idea de una tendencia descendente de la pobreza y la indigencia tras el deterioro social observado a comienzos de 2024, aunque el cuadro social continúa siendo uno de los principales desafíos de la economía argentina.

 

