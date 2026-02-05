Para la Liga Profesional, el mejor penal pateado de la última fecha fue el del Chelo Marcelo Torres

Marcelo Torres es uno los pilares de Gimnasia, y además, es uno de los goleadores del equipo que conduce Fernando Zaniratto.En el último partido del Apertura celebrado en el Bosque, en el que Gimnasia venció 3-1 a Aldosivi, el Chelo, que terminó siendo uno de los puntos altos del Lobo, sentenció el resultado con un penal sobre la hora.

En las últimas horas, la Liga Profesional, a través de su plataforma social, eligió ese penal como el mejor de la fecha. "¡El mejor pateado!", publicó la organización de los campeonatos nacionales en sus redes sociales.

¡El mejor pateado! Marcelo Torres, de @gimnasiaoficial, se quedó con el penal destacado de la #Fecha3 del #TorneoMercadoLibre 2026 🏆



➡️ Presenta @argentinapatea, la primera copa de penales de la historia del Fútbol Argentino pic.twitter.com/yNbxyTdIv7 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 5, 2026

Para el Chelo, ese gol ante Aldosivi significó el primer grito en la presente temporada, pero ya había marcado siete tantos en el 2025.

Además, en aquel partido del Clausura pasado (14º fecha), en el que Gimnasia le ganó a River en el Monumental, la noche en que Nelson Insfrán le atajó un penal al colombiano Marcelo Borja, en tiempo de descuento, Marcelo Torres, justamente, le dio los tres puntos al equipo mens sana a través de un remate desde los doce pasos, quebrando así una racha adversa de 20 años sin poder ganarle al Millonario en su estadio.