Zaniratto: construyó un campaña con números favorables

fernando zaniratto tiene un alto porcentaje de efectividad desde que se hizo cargo del plantel de gimnasia / eldia

Fernando Zaniratto, en silencio, ya le impuso su impronta a este Gimnasia, que de tres presentaciones en el actual torneo Apertura obtuvo dos triunfos (Racing y Aldosivi) y sufrió una derrota (con River).

Sin embrago, la racha que supo construir todo este tiempo, encierra una campaña que tiene sus rarezas, pero al mismo tiempo con un alto porcentaje de efectividad.

De los trece partidos que dirigió Lucho como entrenador del Lobo, (ya sea por el torneo doméstico como Copa Argentina), obtuvo nueve triunfos y cuatro derrotas, con la particularidad de que no empató ninguno de ellos.

O sea que almacenó 27 puntos, lo que marca un alto grado de efectividad. Números sólidos y convincentes, pero atravesados por una anomalía que no pasa desapercibida en el fútbol argentino actual, donde el empate suele ser moneda corriente y por lo general necesario cuando no se puede ganar.

De acuerdo a lo que marcan las estadísticas, hay un dato llamativo que aparecen en sus dos etapas al frente del equipo superior.

La primera fue muy corta y circunstancial, ya que debió hacerse cargo del plantel después de la salida de Diego Flores, en 2025.

En ese interinato, Fernando Zaniratto dirigió tres encuentros con un balance por demás favorable: derrota ante Independiente (0-2) por el Torneo Apertura; victoria frente a Deportivo Español (1-0), en el marco de la Copa Argentina y goleada ante Godoy Cruz (3-0), otra vez por el certamen doméstico.

Acá también puede visualizarse que en los tres partidos que dirigió, se registraron dos éxitos y una derrota. Y ningún empate.

Ya en el segundo ciclo, donde dejo de ser interino para tomar definitivamente las riendas del equipo, su performance fue altamente favorable, obteniendo muy buenos resultados, lo que le permitió asumir la conducción técnica a finales de 2025, tras la renuncia del uruguayo Alejandro Orfila.

Durante ese tramo, Gimnasia volvió a mostrar una tendencia extrema y calificados: resultados definitivos, sin términos medios.

Si se hace una recorrida por cada uno de los partidos, perdió dos veces el clásico de la Ciudad contra Estudiantes (ambas por 0-1; el estreno y la semifinal de los playoff del Clausura 2025 y con River (0-2, en el estadio Monumental, pero ya en 2026). En esta etapa, Gimnasia, de la mano de Lucho Zaniratto construyó una serie de victorias que explican su consolidación en el torneo doméstico.

Es que después obtener la primera victoria en el Monumental tras más de 20 años (1-0 a River post estreno) con el entrenador mens sana se cosecharon triunfos ante el Vélez del Mellizo Guillermo (2-0), Platense (3-0), Unión (2-1), Barracas Central (2-0), Racing (2-1) y Aldosivi (3 a 1), estos dos últimos en el marco del actual torneo Apertura 2026.

Según los números, sumó 27 puntos, producto de nueve éxitos, cuatro caídas y ningún empate