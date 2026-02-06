Epstein, una pesadilla para el premier inglés

Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Acuerdo entre Argentina y EE UU: qué implica el nuevo vínculo comercial
“Hipólito”, el último famoso de la historia centenaria del Zoológico
Sin acuerdo por el aumento a docentes y estatales bonaerenses: preparan una nueva oferta
La muerte de Rocío: alvarito Grito de justicia en horas clave de la causa
El Gobierno monta una oficina para desmentir fake news u operaciones
Arranca la serie de Copa Davis con Tirante como protagonista
La incertidumbre global volvió a golpear fuerte a los activos argentinos
Reforma laboral: las movidas del Gobierno para lograr la aprobación
Rechazo opositor y fuerte advertencia de entidades periodísticas
Avanza el ensanche de la Avenida 60 y estaría listo para marzo
La disputa en el PJ ahora es por la vice y por quién conduce el Congreso
Armados con cuchillos, coparon un tribunal y amenazaron a un juez
Un intendente intimó al gobierno nacional por el deterioro de las vías
El Gobierno pidió que Milagro Sala vuelva a la cárcel y deje la prisión domiciliaria
VIDEO.- La respuesta de Ian Moche a Lemoine, que lo acusó de “actuar como autista”
Electrodomésticos: ya llegan importados y se reavivan las ventas
Actividades: grupo para adultos mayores, taller de música, carnaval y clases de yoga
“El suicidio de los 3 disparos”: del shock al misterio en Punta Lara
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El caso Epstein se ha convertido en una auténtica pesadilla política para el primer ministro británico, Keir Starmer, quien enfrenta una creciente presión para dimitir tras haber nombrado en 2024 como embajador en Washington a Peter Mandelson, hoy investigado por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Pese a las críticas, el líder laborista descartó renunciar y aseguró que seguirá al frente del gobierno para cumplir el mandato recibido en las urnas.
Starmer reconoció públicamente su “arrepentimiento” por haber creído las explicaciones de Mandelson y lo destituyó en septiembre de 2025, luego de que nuevas revelaciones expusieran intercambios de correos, transacciones financieras y el presunto traspaso de información confidencial al financiero estadounidense. La policía británica abrió una investigación para determinar si Mandelson incurrió en delitos cuando era ministro.
El primer ministro pidió disculpas a las víctimas de Epstein y afirmó que nadie conocía “la profundidad y oscuridad” de esa relación.
Sin embargo, la oposición conservadora lo acusa de haber mirado hacia otro lado y promueve una moción de censura, mientras dentro del propio Partido Laborista crecen las voces que describen el momento como una crisis abierta, a meses de unas elecciones locales adversas para el oficialismo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí