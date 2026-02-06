Del palacio al uniforme: Máxima será reservista

Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
Del paraíso fiscal al aula: el circuito de las apuestas ilegales que enferma a adolescentes
La reina de los Países Bajos se suma a la fuerza militar en plena reorganización defensiva europea, en un gesto político y simbólico
La reina Máxima de los Países Bajos dio un paso inusual para una monarca europea al alistarse en el ejército neerlandés como reservista, una decisión que combina simbolismo institucional y compromiso personal en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Europa. La esposa del rey Guillermo Alejandro, de 54 años, comenzará a desempeñarse como soldado a tiempo parcial tras incorporarse a las Fuerzas Armadas, en momentos en que el país busca reforzar su dotación militar.
Máxima inició un programa de entrenamiento que incluye preparación teórica, exigencias físicas y formación en habilidades mentales, requisitos indispensables para integrarse a la reserva, una figura clave dentro de la llamada “estructura flexible” de defensa de los Países Bajos. La Casa Real difundió imágenes del entrenamiento en la academia militar de Breda, donde se la vio escalando muros, practicando tiro, realizando rápel (técnica de descenso en montañismo) y participando en ejercicios de supervivencia acuática.
Según informó oficialmente la monarquía, la reina se incorporó “porque desea contribuir a la seguridad del país, al igual que otros reservistas”.
Durante la formación ostenta el rango de soldado raso, pero una vez finalizado el entrenamiento recibirá el grado de teniente coronel. Los reservistas pueden ser convocados en emergencias civiles, como inundaciones, o cumplir funciones de apoyo al ejército profesional, e incluso relevar personal en caso de un conflicto mayor.
La decisión se inscribe dentro del límite de edad permitido -hasta los 55 años- y es interpretada como un gesto de respaldo al fortalecimiento de la defensa nacional, en un escenario en el que el futuro gobierno de centroderecha prevé elevar el gasto militar hasta el 3,5 % del PBi. No es la primera vez que Máxima se involucra con las fuerzas de seguridad: en años recientes participó en ejercicios de la policía militar, del Regimiento de Ingenieros y en maniobras aéreas de extinción de incendios.
La Familia Real neerlandesa mantiene una larga tradición de vínculo con las Fuerzas Armadas. El rey Guillermo Alejandro sirvió en la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, mientras que su abuelo, el príncipe Bernardo, fue Inspector General del Ejército. A esa línea se sumó recientemente la princesa heredera Amalia, de 22 años, quien completó su entrenamiento militar básico y fue ascendida a cabo, un paso que duplicó las solicitudes de ingreso, fenómeno conocido como el “efecto Amalia”.
La incorporación de la reina podría generar un impacto similar, normalizando el rol del reservista incluso entre personas mayores. En Europa, el entrenamiento militar entre miembros de la realeza no es extraño: la princesa Leonor de España, la heredera Isabel de Bélgica y la princesa Victoria de Suecia también siguieron ese camino, aunque generalmente a edades más tempranas.
La reina de Holanda, de 54 años, comenzará a desempeñarse como soldado a tiempo parcial tras incorporarse a las Fuerzas Armadas / Web
Máxima inició un programa de entrenamiento que incluye preparación teórica, exigencias físicas y formación en habilidades mentales / wEB
