Hallaron una medusa gigante en las profundidades del Mar Argentino

Una imponente medusa fantasma fue descubierta por científicos argentinos en las profundidades del Mar Argentino durante una expedición oceanográfica liderada por el CONICET y la Universidad de Buenos Aires, que exploró zonas poco estudiadas del océano.

El hallazgo corresponde a un ejemplar de Stygiomedusa gigantea, una especie rara y escasamente observada, que se detectó a más de 250 metros de profundidad. .

El animal sorprendió a los investigadores por sus dimensiones descomunales, comparables a las de un ómnibus escolar. Su hallazgo tuvo lugar en el talud continental, una franja submarina clave pero todavía poco explorada del relieve oceánico.

A diferencia de muchas otras medusas, esta especie no posee tentáculos urticantes. Se alimenta gracias a cuatro extensos brazos bucales, que pueden llegar a medir hasta 10 metros de longitud y que utiliza para capturar plancton y pequeños peces. La campana, en tanto, puede alcanzar cerca de un metro de diámetro, lo que, combinado con sus brazos, genera una imagen tan llamativa como inusual.

La expedición se desarrolló a bordo del buque laboratorio R/V Falkor entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Durante ese período, el equipo científico recorrió áreas que se extienden desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, con el objetivo de relevar y conocer mejor regiones del océano argentino que aún guardan numerosos misterios.