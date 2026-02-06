Actividades: grupo para adultos mayores, taller de música, carnaval y clases de yoga

CONTACTOS

Grupo Adulto Mayor “Primavera”

La Biblioteca Popular Alejo Iglesias invita a participar del Grupo Adulto Mayor “Primavera”, un espacio de reflexiones y conversaciones destinado a personas mayores. La actividad es gratuita y se realizará los martes y jueves, de 10 a 12 hs, con inicio el 10 de febrero, en la sede de la biblioteca (6 entre 43 y 44, Villa Elisa). Contacto: 221 473-0649.

Taller de Música

En el Centro de Fomento General San Martín se dicta un Taller de Música, con clases de guitarra y canto. La propuesta es para todas las edades y se desarrollará los lunes, de 12 a 16, en la sede situada en 22 esquina 53. Para más información: 221-6197698.

Carnaval en Club Progresista

El Club Progresista La Loma (35 entre 18 y 19) organiza “Carnaval en el Club”, que se realizará el 16 de febrero a las 17 hs. Habrá diferentes actividades: taller de máscaras y murga, carnaval de bombuchas, feria de emprendedores, buffet y espuma. La música en vivo estará a cargo de Santiago Fernández y la “Murga Pacto de Negros”. La actividad es gratuita. Se suspende por lluvia.

Clases de yoga

El Club Libertad (51 entre 16 y 17) abrió la inscripción para las clases de yoga, que iniciarán en el mes de marzo y se desarrollarán los miércoles y viernes, de 17 a 18 hs. Inscripción y consultas: 221 593-5174.