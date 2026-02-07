Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito

Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito
7 de Febrero de 2026 | 02:22
Edición impresa

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

LE PUEDE INTERESAR

En moto, con la mochila: casi sin descanso, hasta $2 millones al mes

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La canasta básica subió 2,5% en lo que va del mes

tercera edad: Carnaval

El viernes 20 de febrero, a las 20, en el “Centro de la Tercera Edad, Pétalos de Rosas de Abril”, ubicado en 13 (ex70) y 122 Norte (ex122 bis), Berisso se festejará la “Noche de Carnaval”. Habrá buffet a precios módicos y actuarán Marcelo Gabriel y la comparsa “Ivy Maraey”. La entrada cuesta $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención en administración, de lunes a viernes, de 10 a 12.

Consulta telefónica: 221 637 3338. Llevar vajilla completa.

JUBILADOS: TALLERES Y CURSOS

Pami abrió la inscripción a los Cursos de Verano UPAMI 2026, con una propuesta de talleres gratuitos en articulación con universidades locales. Abarcan disciplinas artísticas, tecnológicas y de estimulación cognitiva. En conjunto con la Facultad de Artes, le ofrecen a los afiliados cursos de Pintura Decorativa, los viernes de 10 a 12; la posibilidad de participar de un Cine Club, los jueves de 15 a 18 y un Taller de Lápices, los viernes de 12.30 a 14.30. Todos los cursos se dictarán en la sede del edificio Karakachoff, ubicado en 48 Nº 582 (6 y 7). También en el edificio Karakachoff, pero en colaboración con la Facultad de Psicología, habrá un taller de estimulación cognitiva llamado “Activamente”. Se brindará los viernes de 9 a 11. En tanto que en calle 2 Nº 584 los miércoles de 10.30 a 12.30 se llevará a cabo el taller “Mente en Movimiento”. Por su parte, la UTN Regional La Plata ofrece cursos intensivos de uso de celular (miércoles de 17 a 19) y redes sociales (lunes de 16 a 18), que se dictan en 60 y 124, Berisso. Más información en el sitio web pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami.

CLASES DE YOGA

El Club Libertad (51 entre 16 y 17) abrió la inscripción para las clases de yoga, que iniciarán en el mes de marzo y se desarrollarán los miércoles y viernes, de 17 a 18. Inscripción y consultas: 221 593-5174.

CLASES DE TELA EN EL DEPORTIVO

En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comenzaron las clases de acrobacia en tela, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 y los viernes de 18.30 a 20. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.

RUNNING EN GARIBALDI

El Club Unidos por Garibaldi invita a sumarse al grupo de iniciación al running, orientado a quienes quieran dar sus primeros pasos en esta actividad. El primer encuentro se realiza hoy, a las 10, en 22 y 652.

CINE MÓVIL

El Cine Móvil realiza funciones gratuitas: los jueves a las 20.30 en Meridiano V (17 y 71) y los domingos en el Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51). Recomiendan llevar lona o reposera.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Le supliqué que no me mate", el relato de la ex pareja del fisicoculturista preso en La Plata

Pelea en vivo | Luego de que Latorre "lo mande a estudiar", el Chavo Fucks llevó libros al programa

Edwuin Cetré a Boca: los números de la oferta y cuánto dinero recibiría el Pincha

El suicidio de los tres tiros en Punta Lara: se conoció el resultado de la autopsia al ex funcionario

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

"Quiero pedirle disculpas y no las voy a defender": habló la madre de las detenidas que terminó con un joven amputado en La Plata
+ Leidas

Epstein, ¿Trump?, y la idea de derrocar al Papa Francisco

Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo

La polémica foto que subió una concejal de Milei

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

La fuerte advertencia de Cavallo al Gobierno

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Últimas noticias de La Ciudad

Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja

Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal

Los trenes sólo llegarán hasta Berazategui
Espectáculos
Zayn Malik: el regreso que revive a One Direction tras la muerte de Liam
Furor por Bad Bunny: organizan concurso de dobles que se hizo viral
¿Qué pasa con Juana?: peligra su lugar en la TV
¿Vuelve “Cualca”?: Charo López habló del posible regreso de este clásico
Laila Roth habló de su salida de “Otro día perdido”
Información General
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco
¿Argentina se queda sin Coca Cola?
El paro de colectivos no afecta a los de La Plata: ¿qué líneas no funcionan?
Deportes
De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite
Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas
River quiere continuar arriba; Racing, un triunfo
Para Galíndez, la tabla de posiciones no importa
“El clásico se juega con el alma”, dijo R. Pagano
Policiales
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Liberaron a la argentina detenida por injuria racial
Qué reveló la autopsia del ex inspector fallecido
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla