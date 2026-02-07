Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Entre vetos y peleas por cargos, sigue la tensión en el peronismo
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Carne argentina: quintuplican la cuota de importación a EEUU
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Wall Street rebotó y arrastró a los activos argentinos: subieron acciones y bonos
Docentes bonaerenses pararán el miércoles contra la reforma laboral
Un corte en la Autopista, en el ingreso a la capital federal
Un platense presidirá la Sociedad Americana de Microbiología
Llega el Año Nuevo Chino y habrá una mega celebración en Plaza Moreno
Actividades: fiesta y talleres para jubilados, yoga, acrobacia en tela, running y cine gratuito
En moto, con la mochila: casi sin descanso, hasta $2 millones al mes
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en Los Hornos
Caso Alvarito: la Justicia aceptó al padre como particular damnificado
La canasta básica subió 2,5% en lo que va del mes
El viernes 20 de febrero, a las 20, en el “Centro de la Tercera Edad, Pétalos de Rosas de Abril”, ubicado en 13 (ex70) y 122 Norte (ex122 bis), Berisso se festejará la “Noche de Carnaval”. Habrá buffet a precios módicos y actuarán Marcelo Gabriel y la comparsa “Ivy Maraey”. La entrada cuesta $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención en administración, de lunes a viernes, de 10 a 12.
Consulta telefónica: 221 637 3338. Llevar vajilla completa.
Pami abrió la inscripción a los Cursos de Verano UPAMI 2026, con una propuesta de talleres gratuitos en articulación con universidades locales. Abarcan disciplinas artísticas, tecnológicas y de estimulación cognitiva. En conjunto con la Facultad de Artes, le ofrecen a los afiliados cursos de Pintura Decorativa, los viernes de 10 a 12; la posibilidad de participar de un Cine Club, los jueves de 15 a 18 y un Taller de Lápices, los viernes de 12.30 a 14.30. Todos los cursos se dictarán en la sede del edificio Karakachoff, ubicado en 48 Nº 582 (6 y 7). También en el edificio Karakachoff, pero en colaboración con la Facultad de Psicología, habrá un taller de estimulación cognitiva llamado “Activamente”. Se brindará los viernes de 9 a 11. En tanto que en calle 2 Nº 584 los miércoles de 10.30 a 12.30 se llevará a cabo el taller “Mente en Movimiento”. Por su parte, la UTN Regional La Plata ofrece cursos intensivos de uso de celular (miércoles de 17 a 19) y redes sociales (lunes de 16 a 18), que se dictan en 60 y 124, Berisso. Más información en el sitio web pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami.
El Club Libertad (51 entre 16 y 17) abrió la inscripción para las clases de yoga, que iniciarán en el mes de marzo y se desarrollarán los miércoles y viernes, de 17 a 18. Inscripción y consultas: 221 593-5174.
En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comenzaron las clases de acrobacia en tela, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños desde los 5 años y adolescentes. Las actividades se desarrollarán los miércoles de 19 a 20.30 y los viernes de 18.30 a 20. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 604-0235.
El Club Unidos por Garibaldi invita a sumarse al grupo de iniciación al running, orientado a quienes quieran dar sus primeros pasos en esta actividad. El primer encuentro se realiza hoy, a las 10, en 22 y 652.
El Cine Móvil realiza funciones gratuitas: los jueves a las 20.30 en Meridiano V (17 y 71) y los domingos en el Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51). Recomiendan llevar lona o reposera.
