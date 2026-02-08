Reservas y riesgo país: cuánto es mejora estructural y cuánto efecto transitorio

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
El desafío sigue siendo transformar señales de mercado en un esquema sostenible de financiamiento externo
El Riesgo País y las Reservas Internacionales son dos indicadores clave para evaluar la inserción financiera de un país en los mercados globales y su capacidad de enfrentar vencimientos externos sin tensiones agudas. El primero sintetiza la percepción del mercado respecto a la solvencia soberana (cuánto más exige un inversor para prestar a un país en comparación con títulos de referencia como los bonos del Tesoro de EE UU). Las RRII representan los activos —divisas y oro, fundamentalmente— de lo que un Banco Central dispone para afrontar pagos de deuda, cubrir requerimientos de moneda extranjera y, eventualmente, sostener el tipo de cambio. En economías emergentes, mantener un nivel saludable de Reservas en relación con el PIB suele asociarse con menor volatilidad, mayor credibilidad y menor riesgo país.
Humor económico
Indicadores
En América Latina hay diferencias notables. Países como Chile o Perú cuentan con reservas significativas como proporción del PIB, lo que les permite manejar shocks externos con mayor margen de maniobra (en Perú el Banco Central llegó a acumular reservas por niveles equivalentes al 30 por ciento del PIB gracias a superávits en cuenta corriente y un sólido flujo de exportaciones), lo cual también ha ayudado a fortalecer su moneda y contener el riesgo financiero. Por el contrario, economías con Reservas más ajustadas, como Argentina, enfrentan márgenes operativos más estrechos y percepciones de riesgo más elevadas.
En Argentina, la situación de reservas ha sido particularmente notoria en los últimos años. Las RRII netas —el saldo después de descontar pasivos y compromisos— han sido críticamente bajas o incluso negativas durante buena parte del programa vigente, lo que puso al país en una situación de vulnerabilidad frente a exigencias externas y al servicio de la deuda. Esta debilidad estructural obligó al Gobierno a recurrir a instrumentos como repos con bancos internacionales y préstamos de los Organismos multilaterales para reconstruir gradualmente el stock de reservas: por ejemplo, en enero de 2026 se concretó un nuevo REPO por USD 3.000 millones a tasa aproximada del 7,4 por ciento anual para reforzar las arcas del Banco Central.
Durante el mes de enero, las Reservas superaron el récord del período Milei, alcanzando los 46.240 millones de dólares el 29 de enero. Esto a pesar de haber pagado en el mes 4.200 millones por Bonares y Globales (9 de enero). La causa, además del mencionado Repo, se debe a la política que decidió emprender el Gobierno de acumulación de Reservas. El BCRA lleva comprados 1.200 millones de dólares en el primer mes del año.
Otros países de la región también vieron reducciones importantes en sus primas de riesgo
Por otro lado, una parte nada despreciable del crecimiento se debe a la valorización del oro, que alcanzó su máximo histórico superando los 5.000 dólares la onza troy. Esto, sin embargo, puede contribuir a mejorar la foto contable sin necesariamente reflejar una acumulación de dólares que puedan usarse para pagos externos.
El movimiento en el mercado de deuda soberana refleja estas dinámicas. El riesgo país argentino cayó significativamente a comienzos de 2026, perforando la barrera de los 500 puntos por primera vez desde mediados de 2018 —alrededor de 480 puntos a fines de enero—, tras un período de volatilidad elevada en 2025 que llevó al índice hasta más de 1.450. Es imposible desligar esta compresión de las señales de acumulación de Reservas por parte del BCRA y por el mejor tono de los mercados emergentes globales, así como por expectativas favorables tras el resultado electoral de octubre de 2025 y el apoyo de aliados institucionales externos.
Otros países de la región también vieron reducciones importantes en sus primas de riesgo, aunque desde niveles diferentes. Ecuador, por ejemplo, redujo su riesgo país de más de 2.000 puntos a alrededor de 400–460 tras su cambio de contexto político y el avance de su programa económico, lo cual facilitó su regreso al mercado internacional de deuda con una emisión de aproximadamente USD 4.000 millones, tasada cerca de 8,75 por ciento y 9,25 por ciento para tramos de 8 y 13 años, recibiendo ofertas por 18.000 millones. Este retorno, el primero desde 2019 y el mayor en su historia reciente, contrasta con la experiencia argentina, cuya salida al mercado en diciembre de 2025 fue menos exitosa y reflejó un apetito limitado pese a una emisión de bonos por US$1.000 millones con un rendimiento de 9,26 por ciento.
En suma, si bien la compresión del Riesgo País y el fortalecimiento de reservas son señales alentadoras en el corto plazo, la sostenibilidad de estos avances dependerá de que no se agoten en episodios transitorios de liquidez o valorización de activos. El verdadero desafío para Argentina será traducir estos indicadores en un acceso estable y duradero a los mercados de crédito y sostener un nivel de Reservas compatible con las necesidades de un país con un perfil externo complejo.
