El kirchnerismo salió a “abrazar” a Máximo

Tras anunciarse el acuerdo para evitar la interna en el PJ bonaerense, La Cámpora salió fuerte a respaldar a Máximo Kirchner, que dejará la conducción del partido en manos de Kicillof pero que se hará cargo del Congreso partidario.

La “orga” reivindicó la decisión del diputado nacional de dar un paso al costado e inundó las redes sociales con un mensaje que fue intensamente replicado. “Siempre tuvo la responsabilidad política de sumar como militante desde el lugar que sea, en tiempos donde todos se desesperan por ser, donde pareciera que lo único que importa es permanecer, Máximo nos demuestra que el deseo de un militante debe estar en organizar para transformar, y en militar para trascender”, señala parte del mensaje que incluye una crítica velada a Kicillof.

Y añade: “Como presidente del Partido Justicialista de la Provincia votó en contra del vergonzoso acuerdo con el FMI que muchos peronistas votaron junto al macrismo. Siempre trabajó por la unidad del peronismo aún con quienes sueñan con borrar el apellido Kirchner de la historia. Como presidente del Partido defendió públicamente al gobierno de la Provincia cada vez que Milei atacó a los bonaerenses. Siempre entendió que la política no es una carrera, que acumular títulos es para los boxeadores, no para los militantes. Por eso dejó la jefatura de bloque en diputados en la votación del Fondo, y el tiempo le dio la razón”.