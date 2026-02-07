Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

En plena crisis en la AFA, Tapia viajó al Super Bowl y se mostró con figuras internacionales

En plena crisis en la AFA, Tapia viajó al Super Bowl y se mostró con figuras internacionales

Tapia junto a Michael Rubin, fundador y CEO de Fanatics Inc

7 de Febrero de 2026 | 18:43

Escuchar esta nota

Claudio “Chiqui” Tapia aprovechó el fin de semana para viajar a Estados Unidos y asistir al Super Bowl, uno de los eventos deportivos más convocantes del planeta. Desde allí compartió en sus redes sociales una serie de imágenes con celebridades del espectáculo y empresarios internacionales que rápidamente se volvieron virales en Argentina.

En una de las publicaciones más comentadas, el titular de la AFA posó junto a los raperos Lil Baby y Travis Scott, dos figuras centrales de la escena musical estadounidense. El posteo generó miles de interacciones y comentarios, incluso de artistas argentinos como L-Gante, y abrió una ola de bromas y memes que instalaron el episodio como tendencia.

Tapia también difundió otra foto junto a Michael Rubin, fundador y CEO de Fanatics Inc., una de las principales compañías globales de comercialización de productos deportivos oficiales. El dirigente destacó la invitación al evento y el encuentro con referentes del mundo empresarial y deportivo.

Encuentros con dirigentes del fútbol mundial

Durante su estadía, el presidente de la AFA participó de reuniones y eventos reservados para dirigentes de alto perfil. En otro de sus posteos se lo vio junto al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström; el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi; y el abogado de la AFA, Andrés Patón Urich.
Tapia formó parte del almuerzo anual vinculado al Super Bowl, una cita tradicional que reúne a ejecutivos, patrocinadores y autoridades deportivas. Su presencia en Estados Unidos coincidió con el inicio de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 en Argentina y se dio en un contexto de tensión institucional para la AFA.

La mención a Casey Wasserman y la polémica

LE PUEDE INTERESAR

Reforma laboral: crecen las objeciones sindicales y empresarias a días del debate en el Senado

LE PUEDE INTERESAR

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

Uno de los agradecimientos públicos de Tapia generó especial atención. En su publicación incluyó a Casey Wasserman, empresario estadounidense y presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Wasserman quedó recientemente bajo escrutinio mediático tras la difusión de correos electrónicos de 2003 intercambiados con Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Jeffrey Epstein, condenada por delitos vinculados al tráfico sexual de menores. A raíz de esa revelación, funcionarios de Los Ángeles pidieron su renuncia, aunque el empresario no fue imputado en la causa judicial.

Ante la repercusión, Wasserman emitió un comunicado en el que lamentó esos contactos y aseguró no haber tenido vínculos personales ni comerciales con Epstein.

Viaje en medio de un clima institucional tenso

La visita de Tapia a Estados Unidos ocurre mientras la Asociación del Fútbol Argentino atraviesa un escenario de fricción con organismos judiciales y administrativos en el país. En ese marco, la exposición del dirigente en un evento de alto perfil internacional y su cercanía con celebridades y empresarios reavivaron el debate público sobre su agenda y prioridades.
El contraste entre la crisis institucional local y la presencia del presidente de la AFA en uno de los espectáculos deportivos más lujosos del mundo alimentó la discusión en redes sociales y volvió a colocar su figura en el centro de la escena.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

EN FOTOS | La Plata celebró la Fiesta del Tomate, sabor y tradición de un producto clásico local

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

EN FOTOS | La Plata celebró la Fiesta del Tomate, sabor y tradición de un producto clásico local

La polémica foto que subió una concejal de Milei

Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio

Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%

Espera por Panaro Sin sanción definitiva es duda para Barracas

Epstein, ¿Trump?, y la idea de derrocar al Papa Francisco

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave
Últimas noticias de Política y Economía

La fiscalía impulsa nuevas pruebas por los fondos de la AFA en el exterior y una mansión en Pilar

Reforma laboral: crecen las objeciones sindicales y empresarias a días del debate en el Senado

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%
Información General
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Los números de la suerte del sábado 07 de febrero de 2026 según signo del zodíaco
Espectáculos
Ernestina Pais se quebró al recordar su lucha contra el alcoholismo: “Quería desaparecer”
Con música, teatro y actividades, la agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
Anamá Ferreira desató una nueva polémica por el racismo: “La Selección Argentina no tiene un negro”
“La hago corta”, Ian Lucas se plantó ante un compañero y desató tensión en MasterChef Celebrity
Zayn Malik: el regreso que revive a One Direction tras la muerte de Liam
Policiales
VIDEO. Entraron a robar, actuaron en tres minutos y huyeron con electrodomésticos en La Plata
Pericias en el caso Rocío en La Plata: la autopsia reveló lesiones previas y signos compatibles con lucha
Detuvieron a tres delincuentes que intentaban provocar entraderas en La Plata
Conmoción en Puerto Madero: hallaron un cuerpo sin vida que flotaba en el río
VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata
Deportes
Domínguez ensaya variantes en Estudiantes para recibir a Riestra
Gimnasia prepara a los "Nachos" para ir a Barracas
VIDEO.- Ciro Messi festejó un gol como Cetré y causó furor en los hinchas del Pincha
River quiere continuar arriba, recibe a Tigre en el Monumental: hora, formaciones y TV
Los Pumas 7s perdieron los tres partidos en el arranque de la cuarta fecha de la Serie Mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla