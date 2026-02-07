En plena crisis en la AFA, Tapia viajó al Super Bowl y se mostró con figuras internacionales

EN FOTOS | La Plata celebró la Fiesta del Tomate, sabor y tradición de un producto clásico local
Claudio “Chiqui” Tapia aprovechó el fin de semana para viajar a Estados Unidos y asistir al Super Bowl, uno de los eventos deportivos más convocantes del planeta. Desde allí compartió en sus redes sociales una serie de imágenes con celebridades del espectáculo y empresarios internacionales que rápidamente se volvieron virales en Argentina.
En una de las publicaciones más comentadas, el titular de la AFA posó junto a los raperos Lil Baby y Travis Scott, dos figuras centrales de la escena musical estadounidense. El posteo generó miles de interacciones y comentarios, incluso de artistas argentinos como L-Gante, y abrió una ola de bromas y memes que instalaron el episodio como tendencia.
Tapia también difundió otra foto junto a Michael Rubin, fundador y CEO de Fanatics Inc., una de las principales compañías globales de comercialización de productos deportivos oficiales. El dirigente destacó la invitación al evento y el encuentro con referentes del mundo empresarial y deportivo.
Encuentros con dirigentes del fútbol mundial
Durante su estadía, el presidente de la AFA participó de reuniones y eventos reservados para dirigentes de alto perfil. En otro de sus posteos se lo vio junto al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström; el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi; y el abogado de la AFA, Andrés Patón Urich.
Tapia formó parte del almuerzo anual vinculado al Super Bowl, una cita tradicional que reúne a ejecutivos, patrocinadores y autoridades deportivas. Su presencia en Estados Unidos coincidió con el inicio de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 en Argentina y se dio en un contexto de tensión institucional para la AFA.
La mención a Casey Wasserman y la polémica
Uno de los agradecimientos públicos de Tapia generó especial atención. En su publicación incluyó a Casey Wasserman, empresario estadounidense y presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Wasserman quedó recientemente bajo escrutinio mediático tras la difusión de correos electrónicos de 2003 intercambiados con Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Jeffrey Epstein, condenada por delitos vinculados al tráfico sexual de menores. A raíz de esa revelación, funcionarios de Los Ángeles pidieron su renuncia, aunque el empresario no fue imputado en la causa judicial.
Ante la repercusión, Wasserman emitió un comunicado en el que lamentó esos contactos y aseguró no haber tenido vínculos personales ni comerciales con Epstein.
Viaje en medio de un clima institucional tenso
La visita de Tapia a Estados Unidos ocurre mientras la Asociación del Fútbol Argentino atraviesa un escenario de fricción con organismos judiciales y administrativos en el país. En ese marco, la exposición del dirigente en un evento de alto perfil internacional y su cercanía con celebridades y empresarios reavivaron el debate público sobre su agenda y prioridades.
El contraste entre la crisis institucional local y la presencia del presidente de la AFA en uno de los espectáculos deportivos más lujosos del mundo alimentó la discusión en redes sociales y volvió a colocar su figura en el centro de la escena.
