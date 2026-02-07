Jeffrey Epstein, la trama oculta de los lazos del financista pedófilo con la Argentina



Los nuevos documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein exponen un mapa incompleto, con nombres tachados y contextos ausentes. Aun así, entre miles de páginas surgen referencias reiteradas a la Argentina: intercambios de correos, movimientos financieros, contactos personales y menciones a posibles víctimas.

El conjunto no permite reconstruir una historia cerrada, pero sí identificar indicios de una relación persistente entre el financista —condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019— y actores vinculados al país. En total, aparecen más de 700 extractos que mencionan a la Argentina o a ciudadanos argentinos.

Posibles víctimas y comunicaciones del FBI

Entre los documentos figura un intercambio de correos que aparenta corresponder a agentes del FBI. En esos mensajes se discute la necesidad de ampliar la capacidad de traducción al español y se hace referencia a la comunicación de avances con víctimas que se encontrarían en la Argentina.

El texto no aporta identidades ni detalles, pero sugiere que las autoridades estadounidenses contemplaban la existencia de personas afectadas por la red de Epstein con vínculos locales. Los nombres de los funcionarios intervinientes aparecen ocultos por decisión oficial.

Agencias de modelos y material fotográfico

Otra línea de documentos muestra envíos de material promocional de agencias de modelos con sede en Buenos Aires. Se trata de correos que aparentan ser newsletters comerciales enviados entre 2012 y 2013, similares a los que reciben múltiples suscriptores del sector.

Los archivos incluyen imágenes de modelos argentinas cuyos nombres figuran sin protección, a diferencia de otros involucrados en hechos delictivos cuyos datos sí fueron ocultados. La documentación no prueba delitos por parte de las agencias, pero evidencia que el correo personal de Epstein recibía ese tipo de contenido de origen argentino.

Correos personales y referencias a viajes

Algunos mensajes contienen referencias informales a personas identificadas como argentinas y a viajes a Buenos Aires. Los textos son fragmentarios, sin nombres completos ni contexto suficiente para establecer hechos verificables, pero muestran que el país aparecía en la agenda personal del financista y su entorno.

En uno de los intercambios, un interlocutor alude a un vuelo a Buenos Aires y describe la experiencia en tono celebratorio. En otro, se menciona a un hombre argentino en un contexto íntimo. La documentación no permite confirmar identidades ni circunstancias.

Inversiones y pérdidas financieras

Los archivos también revelan operaciones financieras vinculadas con activos argentinos. En 2018, un colaborador de Epstein detalla pérdidas superiores al millón de dólares asociadas a bonos y variaciones del tipo de cambio durante la crisis económica de ese año.

En correos posteriores, Epstein pregunta específicamente por el resultado de esas inversiones. Las referencias sugieren que el financista mantenía posiciones activas en instrumentos ligados al mercado argentino, aunque no se especifica el alcance total de esas operaciones.

Empresarios, contactos y menciones locales

Los documentos incluyen menciones a figuras empresariales con vínculos en la Argentina. En intercambios con banqueros y funcionarios europeos aparece el nombre del magnate Joe Lewis, propietario de extensas tierras en la Patagonia. Los mensajes reflejan conversaciones sobre su reputación y encuentros personales.

También surgen registros de transferencias de dinero a un estilista argentino y documentos relacionados con negociaciones aeronáuticas con un empresario investigado por narcotráfico. En ambos casos, la documentación muestra movimientos económicos, pero no detalla el propósito final de las operaciones.

Un vuelo desde Buenos Aires

Otro conjunto de correos describe la organización de un viaje en 2014 desde Buenos Aires a Nueva York para una mujer cuya identidad permanece reservada. La coordinación incluye pasaje en clase ejecutiva, asistencia de conserjería internacional y traslado terrestre al llegar a Estados Unidos.

La secuencia muestra el funcionamiento logístico de la red de asistentes de Epstein y confirma que Argentina figuraba como punto de partida de algunos desplazamientos hacia su entorno.

El viaje que nunca ocurrió

A fines de 2018, meses antes de su detención definitiva, Epstein recibió una invitación para viajar a la Argentina a cazar. El intercambio de mensajes muestra que aceptó la propuesta, aunque no existen registros de que el viaje se haya concretado.

En julio de 2019 fue arrestado en Nueva York por cargos de explotación sexual de menores. Permaneció detenido hasta su muerte en agosto de ese año.

Un rompecabezas incompleto

Los documentos liberados no constituyen una reconstrucción definitiva. Presentan fragmentos, nombres ocultos y pasajes sin contexto que impiden conclusiones categóricas. Sin embargo, trazan una línea persistente: Argentina aparece repetidamente en la red de contactos, inversiones y movimientos de Epstein.

La trama que surge es parcial, pero suficiente para mostrar que el vínculo con el país no fue marginal. Más que certezas cerradas, los archivos revelan preguntas abiertas sobre el alcance real de esas conexiones.