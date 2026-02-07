Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |murió el miércoles, con 49 años

“Tomy” el más cariñoso del Zoo de La Plata: se preparaba su jugo y abría candados

Su cuidador durante 45 años recordó al chimpancé que llegó en 1980 al viejo zoológico y se transformó en un emblema

“Tomy” el más cariñoso del Zoo de La Plata: se preparaba su jugo y abría candados
8 de Febrero de 2026 | 03:19
Durante más de cuatro décadas, “Tomy” no fue solo el chimpancé del zoológico que conocieron generaciones de platenses. Detrás de su historia hubo un vínculo especial: el que construyó con Martín Davids, su cuidador desde su llegada, quien lo define como “su hijo”. Fue su referente, su compañía y su sostén hasta el final. Hoy, tras su partida, queda un lazo marcado por el afecto, la cercanía y una despedida que todavía duele.

Davids tiene 72 años y pasó casi toda su vida dentro del zoológico de La Plata, incluso después de jubilarse. Llegó cuando tenía 17 años, impulsado por el sueño de viajar a África para cuidar animales en libertad, pero el destino lo llevó por otro camino. “Yo siempre digo que esos animales me enjaularon a mí”, resumió en diálogo con El Día.

En 1980 llegó “Tomy”, el chimpancé con el que compartió 46 años. Lo que iba a ser una tarea transitoria terminó siendo un vínculo para toda la vida. “Cuando llegó Tomy, me puso el candado”, señaló, al contar que había aceptado hacerse cargo de él para protegerlo, porque había sido expulsado del circo “Tihany” por mala conducta y la consigna inicial era sostener su entrenamiento. “Me dijeron que si no obedecía tenía que pegarle con una manigueta con arena, y acepté solo para cuidarlo”, recordó.

Estudió hasta tercer año de Biología en Ciencias Naturales, se formó como maestro y más adelante cursó museología. No era veterinario ni biólogo recibido, sino -como él mismo se define- un cuidador de animales por vocación, que pasó toda su vida al lado de “Tomy”, el chimpancé que falleció el miércoles pasado, con 49 años, tras vivir más de cuarenta en La Plata y forjar un vínculo especial con cuidadores, veterinarios y empleados del exzoológico platense, que en 2019 se reconvirtió en un Bioparque, dedicado exclusivamente a la recuperación de animales.

Los primeros pasos juntos

“Tomy” llegó al zoológico cuando tenía tres años y medio. “Era un chico que quería hacer lo que él quería”, recordó Davids. Desde el primer día, aclaró que no iba a forzarlo. “Jamás le pegué ni lo obligué a nada. Cuando me dijeron que me hiciera cargo, lo primero que hice fue mimarlo”, contó.

En esos primeros tiempos, vivía en una jaula provisoria y su cuidador, que con el tiempo se convirtió en su “padre adoptivo” lo sacaba con una soga larga y recorrían juntos el predio. “Cuando abría la jaula y le ponía la correa, se ponía como un perrito. Salía corriendo”, recordó. Afuera, “Tomy” trepaba por los árboles, corría por el parque y exploraba todo a su alrededor. Eran paseos largos, cotidianos, que marcaron el inicio de un vínculo que sin pensarlo duró toda una vida.

Con el paso del tiempo, la relación fue creciendo. “Para él yo era la figura afectiva. Nunca me agredió”, contó. Y agregó con la voz quebrada: “Yo no tuve hijos. Para mí, Tomy lo fue. A él lo arrancaron de los brazos de su madre en el circo. La infancia del chimpancé dura hasta los siete años. Él la pasó conmigo”.

El afecto lo expresaba a su manera, con abrazos, gestos de alegría y una evidente excitación cada vez que veía llegar a quienes quería, según contó Davids, emocionado, gesticulando como si lo estuviera haciendo en ese mismo momento. Esa conexión quedó marcada incluso en situaciones límites como la primera vez que logró escaparse del recinto en el que vivía, pero volvió al escuchar su voz. “Como no podíamos hacer que regrese empecé a gritar desde adentro y él se olvidó de la libertad y volvió corriendo para ver qué me pasaba”, recordó entre risas.

“Era el preferido”

Manuela López es médica veterinaria y actual directora del Bioparque La Plata, y también estuvo muy cerca de “Tomy” durante sus últimos años. “Era el preferido de todos, porque era muy cariñoso, sensible y se ganaba el corazón de todos”, describió.

Además, destacó su carácter protector con quienes estaban a su cuidado. “Una vez, una de las veterinarias fue mordida por Judy -una chimpancé con la que supo compartir su espacio-. Al ver lo que sucedió ‘Tomy’ intervino: la abrazó entre las rejas y ‘Judy’ la soltó. Hasta el día de hoy decimos que la salvó”.

También aprendía observando a sus cuidadores, dejando en evidencia su notable inteligencia. En ese sentido, López relató que “una anécdota muy conocida es la de las naranjas. Le daban naranjas partidas a la mitad, un exprimidor y un vaso. Él las exprimía, volcaba el jugo en el vaso y lo tomaba. Vos lo veías y decías: ‘¿Cómo aprendió esto?’. Aprendía mirando: el cuidador se lo mostraba y él copiaba”.

Otra anécdota que da cuenta de su capacidad ocurrió cuando a un cuidador se le cayó un manojo de llaves dentro del recinto en el que habitaba. “’Tomy’ las agarró y las probó una por una en el candado. La que no abría, la descartaba y seguía con la siguiente. Nunca abrió el candado”, explicó la médica veterinaria. A lo que su cuidador intervino y resaltó: “Siempre decíamos: a ‘Tomy’ le faltaba hablar”.

No solo tomaba mate con sus cuidadores. A “Tomy” también le gustaba la bebida “cola”, aunque su consumo estaba estrictamente controlado por el contenido de azúcar. Su alimentación se basaba en una dieta de frutas y verduras, cuidadosamente supervisada por nutrición veterinaria. “Le gustaba todo lo dulce: manzana, banana, arándanos. El yogur descremado de frutilla le encantaba. Cada vez que iba a verlo, pedía yogur para él”, comentó Davids.

La despedida

El día en que “Tomy” falleció estuvo rodeado de quienes durante muchos años fueron sus afectos más cercanos. “Se pudo despedir de todos”, expresó Davids, quien al recordar ese momento, contó: “Al día siguiente fui a caminar solo por el parque. Hablaba con él. Sentía que su alma todavía estaba ahí. Cuando salí del recinto, dejé la puerta abierta. No hacía falta para un alma, pero era simbólico: ‘Ya podés salir, no te vamos a obligar a volver’”. 

“Yo no tuve hijos. Para mí, Tomy lo fue. A él lo arrancaron de los brazos de su madre en el circo. La infancia del chimpancé dura hasta los siete años. Él la pasó conmigo”

Martín Davids, Cuidador de Tomy

“Una anécdota muy conocida es la de las naranjas. Se las daban partidas a la mitad, un exprimidor y un vaso. Él las exprimía, volcaba el jugo en el vaso y lo tomaba. Aprendía mirando”

Manuela López, Directora del Bioparque

El Bioparque, hacia el rescate y la rehabilitación

En medio del debate que se reabrió tras la muerte de “Tomy” sobre los animales en cautiverio, desde el Bioparque La Plata remarcaron el rumbo que hoy tiene la institución y el rol que cumple. Manuela López, médica veterinaria y directora explicó que el eje está puesto en el rescate, la rehabilitación y, cuando es posible, la liberación de animales víctimas del tráfico ilegal. “El Bioparque va hacia el rescate, la rehabilitación y, cuando es posible, la liberación. El tráfico ilegal de fauna es enorme: monos, loros, zorros, aves rapaces”, señaló.

En ese sentido, aclaró que no todos los animales pueden volver a su hábitat natural. “Muchos pueden regresar a la naturaleza. Otros no. Y soltarlos sería condenarlos a morir. Entonces, hay que garantizarles calidad de vida”, sostuvo, y remarcó la importancia de estas instituciones: “Son necesarias. Si no, ¿dónde van esos animales?”. López también subrayó: “Es clave poder dar un mensaje claro a la comunidad sobre la función que hoy cumplimos y lo necesarias que son estas instituciones para la preservación, rehabilitación y conservación de la fauna y flora autóctonas”.

Por su parte, Davids, que asumirá como director operativo del Bioparque -según confirmó la Comuna- anticipó un cambio de fondo en la gestión “Vamos a hacer algo inédito en la historia del Bioparque: un plan maestro serio” y “que nunca más pueda compararse estos lugares con una cárcel de animales”.

Los restos

Tras su fallecimiento intervino la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia. Se autorizó que los restos de “Tomy” quedaran bajo la órbita del Bioparque y se procederá a su cremación, ya que no puede ser enterrado. El destino de las cenizas aún no fue definido.

El Bioparque, hacia el rescate y la rehabilitación
Tomy siendo acicalado por Punia

