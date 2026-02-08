Actividades: lectura, talleres

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo
Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados
Reservas y riesgo país: cuánto es mejora estructural y cuánto efecto transitorio
Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo
Celulares, internet y naftas: para el Gobierno hay precios “atrasados”
“En septiembre demostramos que a esta derecha se le puede ganar”
El Gobierno analiza la idea de extender las sesiones extraordinarias
En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Liberaron los dólares del blanqueo y el mercado se frota las manos
Los docentes de la UNLP se sumarán al paro y marcha del miércoles 11
Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día
El Bioparque, hacia el rescate y la rehabilitación
La Biblioteca Euforión informó que siguen sus actividades a lo largo de los mes de enero y febrero, con jornadas de lectura para asociados en su sede de diagonal 79 Nº 371. WhatsApp: (0221) 616-8738
Comenzaron las actividades para los mayores de 50 años del Club Circunvalación La Plata. Las actividades se desarrollan en los siguientes horarios de verano: lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10; martes y jueves de 18 a 20. Hay gimnasia, baile latino, fiestas y salidas grupales en la propuesta del Gimnasio para mayores de 50 años a cargo de la profesora Guillermina Negro. WhatsApp 221 4188701.
El viernes 20 de febrero, a las 20, en el “Centro de la Tercera Edad, Pétalos de Rosas de Abril”, ubicado en 13 (ex70) y 122 Norte (ex122 bis), Berisso se festejará la “Noche de Carnaval”. Habrá buffet a precios módicos y actuarán Marcelo Gabriel y la comparsa “Ivy Maraey”. La entrada cuesta $ 3.000 para socios y $ 5.000 para no socios. Atención en administración, de lunes a viernes, de 10 a 12. Consulta telefónica: 221 637 3338. Llevar vajilla completa.
Pami abrió la inscripción para los Cursos de Verano UPAMI 2026, con una propuesta de talleres gratuitos en articulación con universidades locales. Abarcan disciplinas artísticas, tecnológicas y de estimulación cognitiva. En conjunto con la Facultad de Artes, le ofrecen a los afiliados cursos de Pintura Decorativa, los viernes de 10 a 12; la posibilidad de participar de un Cine Club, los jueves de 15 a 18 y un Taller de Lápices, los viernes de 12.30 a 14.30. Todos los cursos se dictarán en la sede del edificio Karakachoff, ubicado en 48 Nº 582 (6 y 7). También en el edificio Karakachoff, pero en colaboración con la Facultad de Psicología, habrá un taller de estimulación cognitiva llamado “Activamente”. Se brindará los viernes de 9 a 11. En tanto que en calle 2 Nº 584 los miércoles de 10.30 a 12.30 se llevará a cabo el taller “Mente en Movimiento”. Por su parte, la UTN Regional La Plata ofrece cursos intensivos de uso de celular (miércoles de 17 a 19) y redes sociales (lunes de 16 a 18), que se dictan en 60 y 124, Berisso. Más información en el sitio web pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami.
