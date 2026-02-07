Un violento episodio de tránsito ocurrido en La Plata terminó con la detención de un hombre acusado de golpear a un colectivero y provocarle graves lesiones en el rostro. El hecho se registró en Los Hornos y es investigado por la Justicia bajo la carátula de lesiones gravísimas.

Según informaron fuentes policiales, el ataque ocurrió el pasado 14 de enero cuando el chofer de un colectivo detuvo la marcha tras una maniobra brusca de una camioneta Ford Ranger que frenó delante del vehículo. En ese momento, el conductor descendió, se acercó al colectivo y —siempre de acuerdo al parte oficial— golpeó de un puñetazo al trabajador.

Producto de la agresión, el colectivero sufrió una fractura expuesta del tabique nasal y de los huesos propios de la nariz, lesiones que motivaron su asistencia médica.

A partir de la denuncia y tareas investigativas, personal policial logró identificar al presunto agresor y obtener una orden judicial. Finalmente, este sábado fue detenido en la zona de 78 entre 136 y avenida 137.

La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, que avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes.