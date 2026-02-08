Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo

La economía argentina cerró 2025 con un balance desigual que dejó al descubierto una estructura productiva partida en dos: un puñado de sectores en expansión y una mayoría que no logró recuperar terreno. Según un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, el nivel de actividad se ubicó 4,1% por encima de noviembre de 2023, aunque el dato esconde una dinámica de estancamiento prolongado.

El estudio señala que durante el segundo año de la gestión de Javier Milei la economía acumuló diez meses sin crecimiento significativo. En términos desestacionalizados, incluso, la mejora es mucho más tenue: apenas 0,9% en la comparación interanual. Ese comportamiento refleja el impacto del ajuste macroeconómico, la debilidad del consumo interno, la apertura importadora y un nivel de inversión todavía insuficiente para impulsar una recuperación amplia.

El resultado es un “semáforo” sectorial con pocos verdes intensos, algunos amarillos y una extensa zona en rojo.

Los motores del crecimiento

La intermediación financiera fue el sector más dinámico de 2025, con una expansión del 14,2%. El informe vincula ese desempeño a la estabilización macroeconómica, la desaceleración inflacionaria y la incipiente recomposición del crédito, factores que favorecieron la actividad bancaria y financiera.

Detrás se ubicó la minería, que creció 6,9% impulsada por proyectos asociados al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y la agroindustria, con una mejora del 4,8% gracias a mejores condiciones climáticas tras la sequía del año anterior y un mayor volumen exportable.

Hacia el cierre del año se sumó un repunte del turismo interno, que avanzó 7,6% en el último tramo de 2025. La recuperación estuvo vinculada a la demanda doméstica, favorecida por una inflación más contenida y cierta recomposición del poder adquisitivo luego de las elecciones legislativas.

Estos sectores no solo lideraron 2025, sino que también habían mostrado un buen desempeño en 2024, por lo que concentran los mejores resultados acumulados del bienio.

Los sectores que no lograron despegar

En el extremo opuesto aparecen las actividades más castigadas. La industria manufacturera cayó 8,2% en 2025 y se consolidó como el principal foco de debilidad. El turismo asociado a visitantes extranjeros retrocedió 6,7%, el comercio disminuyó 4% y la construcción cayó 2%.

Salvo el comercio, esas actividades ya habían tenido un desempeño negativo en 2024, por lo que arrastran dos años consecutivos de retroceso. El informe remarca que, mientras la economía general se encuentra en una fase de estancamiento, la industria manufacturera atraviesa directamente una fase recesiva.

Entre los factores explicativos aparecen la debilidad del consumo, la menor demanda interna, las dificultades para competir con importaciones en algunos segmentos, los costos financieros y la cautela empresaria frente a un escenario todavía incierto.

La industria, en detalle

La radiografía industrial muestra un panorama todavía más heterogéneo. Solo 4 de los 16 subsectores lograron crecer en 2025: otros equipos de transporte (+7,4%), refinación de petróleo y combustibles (+5,6%), productos de tabaco (+4,6%) y madera, papel, edición e impresión (+1,5%).

El resto registró caídas. El caso más extremo fue la producción textil (-27,9%), seguida por vehículos (-18,8%), productos metálicos (-15,7%), máquinas y equipos (-14,4%) y prendas de vestir (-13,1%). En promedio, la producción industrial retrocedió 5,9% interanual.

Más de la mitad de los subsectores sufrieron un “doble golpe”: caídas tanto en 2024 como en 2025. Entre ellos se destacan textiles, metalurgia, caucho y plásticos, automotriz y productos minerales no metálicos, muchos vinculados a la construcción.

Ganadores relativos del bienio

Al analizar el período 2024-2025, algunos rubros lograron sostener mejoras acumuladas: refinación de petróleo y derivados (+7,6%), alimentos y bebidas (+4,6%), otros equipos de transporte (+1,5%) y productos de tabaco (+1,3%).

Sin embargo, el IERAL aclara que se trata de avances puntuales asociados a factores específicos —mejores precios relativos, mayor capacidad exportadora o cambios macroeconómicos favorables— y no de una recuperación generalizada del entramado productivo.

Una economía fragmentada

El informe concluye que 2025 dejó en evidencia una economía con pocos ganadores claros y una mayoría de actividades rezagadas. La mejora del nivel de actividad dependió más de sectores puntuales que de un proceso amplio y sostenido.

Esa fragmentación también refleja problemas estructurales de competitividad, productividad e inversión que condicionan la capacidad de crecimiento del conjunto de la economía.

Perspectivas para 2026: qué puede pasar

De cara a 2026, el principal desafío será ensanchar la base sectorial del crecimiento. El estudio advierte que la evolución de la inversión privada, el crédito y el consumo interno será determinante para definir si la economía logra salir del estancamiento.

Un escenario de inflación más baja y estabilidad cambiaria podría favorecer la recuperación del crédito y del poder adquisitivo, impulsando actividades ligadas al mercado interno como comercio, construcción e industria. Sin embargo, el informe remarca que eso dependerá de que se consolide la confianza y se aceleren proyectos de inversión.

Los sectores exportadores —minería, energía y agroindustria— aparecen como los principales candidatos a seguir traccionando el crecimiento en 2026, especialmente si se mantienen los incentivos a grandes inversiones y un contexto internacional favorable.

Al mismo tiempo, la industria enfrenta el reto de mejorar su competitividad en un entorno de mayor apertura económica. Avanzar en reformas estructurales, infraestructura y acuerdos que impulsen exportaciones será clave para evitar que el rebote quede concentrado en pocos rubros.

Según el IERAL, ingresar en una etapa virtuosa de crecimiento sostenido requerirá ampliar el número de sectores dinámicos. Solo así la economía podrá transformar mejoras aisladas en una recuperación más equilibrada, capaz de sostener empleo, inversión y producción a lo largo de todo el entramado productivo.