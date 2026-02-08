Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
El Gobernador presidirá el partido secundado por Magario. El nuevo rol de Máximo Kirchner. Un cierre para evitar la pelea interna
Tras formalizar un acuerdo con el kirchnerismo que logró evitar la interna prevista para el 15 de marzo, el gobernador Axel Kicillof asumirá la presidencia del Partido Justicialista bonaerense.
El mandatario sucederá a Máximo Kirchner en la conducción y logró imponer como vicepresidenta primera a Verónica Magario, que venía siendo resistida por La Cámpora. En tanto, el propio Kirchner se hará cargo de la presidencia del Congreso partidario.
El acuerdo se terminó de cerrar entre la noche del viernes y la mañana de ayer. Kicillof aceptó el ofrecimiento del cristinismo a cambio de un “respaldo pleno a su gestión” y gestos políticos de cara al escenario electoral de 2027.
Como se dijo, la vicegobernadora Magario será la vicepresidenta primera, mientras que el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, ocupará la vicepresidencia segunda. El jefe comunal es un dirigente aliado a La Cámpora.
En tanto, el ex jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, estará al frente de la Secretaría General.
Por su parte, Máximo asumirá el Congreso partidario, cargo que hasta ahora ocupaba el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, aliado a Kicillof. Mientras que Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) continuará en la Junta Electoral. Nardini responde al esquema del kirchnerismo.
Fuentes del espacio indicaron que fue la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien ordenó “dejar de lado la discusión endogámica” y avanzar con la presidencia de Kicillof para evitar una disputa sin precedentes.
El acuerdo fue ratificado en un comunicado oficial refrendado por ambos sectores, que expresa un respaldo explícito al gobierno de Kicillof, un claro guiño a su proyecto presidencial -incluso reivindica la decisión de haber desdoblado las elecciones del año pasado- a la vez que ratifica el “repudio absoluto” a la condena que mantiene bajo prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner.
La interna logró así evitarse luego de varias semanas de alta tensión política. Kicillof reclamaba la presidencia para Magario, pero el kirchnerismo resistía. Sin una salida a la vista, desde el Instituto Patria salieron a proponer al propio Kicillof. Se abrió así una nueva instancia de negociación porque en principio el Gobernador se negaba a aceptar.
Pero luego de una serie de consultas con su sectores y de descartarse otras alternativas, terminó dando el OK. Se aseguró contar con mayoría dentro del Consejo partidario y en el Congreso que presidirá Máximo Kirchner.
El acuerdo permitirá evitar la interna, pero la pelea entre el kicillofismo y el kirchnerismo sigue viva. De hecho, cada sector salió a plantear su propia postura en las redes sociales.
El Movimiento Derecho al Futuro sostuvo que “arranca otra etapa” y planteó que “en tiempos de resignación tenemos la responsabilidad de empezar una nueva etapa y volver a despertar esperanzas”. Fue una obvia referencia a las aspiraciones presidenciales del mandatario bonaerense.
El kirchnerismo, en cambio, se dedicó a ensalzar a Máximo Kirchner por haber abierto el espacio para la presidencia de Kicillof. Sin ninguna referencia al nuevo rol que tendrá el Gobernador.
Al asumir la presidencia del partido en la Provincia, el sector que responde al Gobernador avanza en su plan de fortalecer su figura de cara a la elección presidencial del próximo año.
Kicillof busca ser el candidato del peronismo para intentar desbancar a los libertarios. Y ayer en su entorno interpretaban como un triunfo el hecho de que se quedara con el PJ bonaerense ya que les permitiría dar un paso más rumbo a ese objetivo.
