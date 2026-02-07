Reforma laboral: crecen las objeciones sindicales y empresarias a días del debate en el Senado



A pocos días de su tratamiento en el Senado, el proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno profundiza las tensiones políticas y sectoriales. Aunque existe un consenso general sobre la necesidad de actualizar el marco regulatorio del trabajo, la propuesta oficial genera resistencias tanto en el movimiento sindical como en parte del empresariado.

La iniciativa, que será discutida en el recinto esta semana, recibió un rechazo global de la CGT, mientras que las principales cámaras industriales expresaron su respaldo, aunque con matices. El escenario anticipa un debate atravesado por intereses contrapuestos y posibles derivaciones judiciales.

Los puntos que cuestionan los gremios

Desde la conducción cegetista advierten que varios artículos del proyecto afectan el financiamiento y la capacidad de negociación sindical. Uno de los ejes centrales del rechazo es la eliminación de la obligación del empleador de actuar como agente de retención automática de la cuota sindical, que pasaría a depender del consentimiento expreso del trabajador.

Los gremios también objetan la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos a las cláusulas normativas, lo que obligaría a renegociar anualmente ciertos aportes solidarios. Según la CGT, esta modificación reduce el poder de negociación sindical y favorece acuerdos por empresa en detrimento de los convenios sectoriales.

Otro foco de conflicto son los artículos que establecen niveles mínimos de prestación de servicios durante huelgas en actividades consideradas esenciales o trascendentales. La central obrera sostiene que estas disposiciones restringen el derecho a huelga y recuerda que regulaciones similares incluidas en el DNU 70/23 fueron frenadas por la Justicia.

A esto se suma el rechazo a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos sin causa. El esquema prevé un aporte empresario del 3% de la masa salarial bruta, compensado con una reducción equivalente en contribuciones patronales. Para los gremios, el mecanismo afectaría el financiamiento del sistema previsional.

La CGT también advierte sobre el impacto en las obras sociales sindicales por la reducción de aportes patronales del 6% al 5%, y cuestiona medidas que flexibilizan contrataciones y despidos, como la creación de un banco de horas, la posibilidad de extender jornadas hasta 12 horas y cambios en el régimen de vacaciones.

El respaldo industrial y los reclamos empresarios

En el plano empresario, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó un respaldo explícito al proyecto. Durante el debate en comisión, su conducción presentó un documento en el que señaló el estancamiento en la creación de empleo formal, el aumento de la litigiosidad laboral y el costo de los seguros de riesgo del trabajo como problemas estructurales.

La entidad pidió adaptar las condiciones de contratación a nuevas realidades productivas, revisar la ultraactividad de los convenios colectivos y avanzar en una reducción del costo no salarial del empleo. También apoyó la creación del FAL como una herramienta para disminuir la incertidumbre asociada a la contratación.

Diferencias dentro del empresariado

Pese al aval general a la reforma, el proyecto también expuso tensiones entre cámaras empresarias. Sectores vinculados al comercio y a la mediana empresa, como la CAC, CAME y ADIMRA, rechazan la limitación de la ultraactividad, postura que contrasta con la defendida por la UIA.

Otro punto de fricción es el artículo que vuelve voluntarios los aportes a las cámaras empresariales. Entidades mercantiles advierten que la medida podría afectar su financiamiento y su capacidad operativa. Además, cuestionan la prioridad de los convenios por empresa sobre los sectoriales y la facultad estatal de suspender convenios colectivos.

Un escenario abierto

Con apoyos parciales, rechazos firmes y advertencias de judicialización, la reforma laboral llega al Senado en un clima de fuerte disputa política y sectorial. El resultado del debate no sólo definirá el alcance de los cambios propuestos, sino también el rumbo de la relación entre el Gobierno, los sindicatos y el empresariado en materia laboral.