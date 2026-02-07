Donald Trump no quiere pedir perdón y crece el escándalo por el video de los Obama como monos

Pericias en el caso Rocío en La Plata: la autopsia reveló lesiones previas y signos compatibles con lucha
Pericias en el caso Rocío en La Plata: la autopsia reveló lesiones previas y signos compatibles con lucha
El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave
VIDEO. Las caravanas de motos en La Plata y otra madrugada "sin poder pegar un ojo para dormir"
EN FOTOS | Así se vive la 21º Fiesta del Tomate en La Plata: ¿hasta qué hora y en dónde?
VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis
Los docentes de la UNLP se suman al paro y movilización contra la reforma laboral
La piloto Jenny Dillon vuelve a representar a La Plata en el evento aeronáutico más importante del país
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Ernestina Pais se quebró al recordar su lucha contra el alcoholismo: “Quería desaparecer”
Con música, teatro y actividades, la agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
Atención usuarios, el Tren Roca no saldrá ni llegará a La Plata este domingo
Un corte en la Autopista complicará el ingreso a la capital federal este sábado
Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
Detuvieron a tres delincuentes que intentaban provocar entraderas en La Plata
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
Anamá Ferreira desató una nueva polémica por el racismo: “La Selección Argentina no tiene un negro”
River quiere continuar arriba, recibe a Tigre en el Monumental: hora, formaciones y TV
Reforma laboral: crecen las objeciones sindicales y empresarias a días del debate en el Senado
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes? Escándalo en los juegos olímpicos de invierno
Jeffrey Epstein, la trama oculta de los lazos del financista pedófilo con la Argentina
Trump no quiere pedir perdón y crece el escándalo por el video de los Obama como monos
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Agenda deportiva recargada este sábado con fútbol, tenis, rugby y más
Amenazan con amputar a un joven en medio de un robo en La Plata
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata
Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Alcanzó apenas un segundo de video para desatar una de las polémicas más fuertes del nuevo mandato de Donald Trump. En un clip compartido desde su cuenta oficial en Truth Social, Barack y Michelle Obama aparecían representados como simios dentro de una pieza satírica que glorificaba al presidente republicano.
La reacción fue inmediata: dirigentes demócratas, organizaciones civiles y parte del propio Partido Republicano calificaron la imagen de abiertamente racista. La Casa Blanca primero habló de “falsa indignación”, pero horas después dio marcha atrás, eliminó el contenido y responsabilizó a un empleado.
Trump, sin embargo, trazó su propia línea roja: no pedir disculpas.
“Yo no cometí un error”
La frase cayó como combustible sobre el incendio. A bordo del Air Force One, el presidente fue consultado directamente sobre si se disculparía. Su respuesta fue seca: “Yo no cometí un error”.
En la misma conversación, intentó marcar una distancia parcial: dijo que condenaba las imágenes racistas, pero sostuvo que no era responsable de la publicación. Según su versión, no vio el video completo antes de que se difundiera.
“Solo vi la primera parte… y no lo vi entero”, explicó ante periodistas. Afirmó que se lo pasó a su equipo para subirlo y que ellos tampoco advirtieron el contenido completo.
Para sus críticos, la explicación no solo es insuficiente: la consideran un intento de despegarse de un mensaje que, sostienen, encaja con un patrón discursivo más amplio.
LE PUEDE INTERESAR
Los “Obama monos”: Trump se fue otra vez al pasto
LE PUEDE INTERESAR
Trump borró el video y acusó a un empleado
El giro de la Casa Blanca
Un funcionario del gobierno declaró que el posteo fue realizado “por error” por un miembro del personal y que fue eliminado apenas se detectó el contenido ofensivo. Pero la estrategia comunicacional fue errática.
En un primer momento, voceros presidenciales minimizaron la reacción pública y la calificaron de exagerada. Recién después del aluvión de críticas, la Casa Blanca adoptó un tono defensivo y habló de equivocación técnica.
Ese cambio de postura alimentó la sospecha de encubrimiento. “Nadie cree en este relato”, escribió la ex vicepresidenta Kamala Harris en la red X. “Primero defendieron la publicación y después retrocedieron”.
El episodio generó una rareza en la polarizada política estadounidense: condenas desde ambos lados del espectro.
La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el hecho como “repugnante” y exigió una reacción del Partido Republicano. Pero también surgieron voces críticas dentro del propio oficialismo.
El senador afroamericano Tim Scott, cercano a Trump, dijo que esperaba que la información fuera falsa porque sería “lo más racista” que vio salir de la Casa Blanca. Roger Wicker, otro senador republicano, fue tajante: lo calificó de “totalmente inaceptable” y pidió disculpas formales.
Ben Rhodes, ex asesor de seguridad nacional de Obama, enmarcó el hecho en términos históricos: sostuvo que el futuro recordará a los Obama con admiración y a Trump como un símbolo de degradación política.
Hasta ahora, Barack y Michelle Obama no hicieron declaraciones públicas sobre el episodio. El silencio fue interpretado por algunos analistas como una decisión estratégica: evitar amplificar el mensaje y no entrar en la dinámica de confrontación directa con Trump.
Pero la ausencia de respuesta no frenó la ola de reacciones. Organizaciones antirracistas y referentes culturales denunciaron que la caricaturización de líderes negros como simios tiene una carga histórica profundamente ofensiva en Estados Unidos.
Rivalidad vieja, escalada nueva
La tensión entre Trump y Obama no es nueva. Desde su irrupción política, el republicano mantuvo una relación marcada por ataques personales y disputas simbólicas con su antecesor, el primer presidente afroamericano del país.
Obama respaldó activamente a Kamala Harris en la última campaña electoral, lo que profundizó la rivalidad. Trump, por su parte, ha mostrado reiteradamente irritación por la popularidad del demócrata y por su Premio Nobel de la Paz.
El nuevo escándalo se inscribe en ese enfrentamiento prolongado, pero con un componente adicional: el uso sistemático de imágenes hiperrealistas y montajes generados con inteligencia artificial para provocar, burlarse o instalar narrativas extremas.
La era de los memes presidenciales
Trump convirtió sus redes en un escenario político paralelo. Comparte videos satíricos, montajes y memes creados por seguidores, muchos de ellos generados con IA. El año pasado difundió un clip falso que mostraba a Obama arrestado en el Despacho Oval y otro que caricaturizaba al líder demócrata Hakeem Jeffries.
Sus defensores lo presentan como humor político. Sus críticos hablan de normalización del discurso racista y degradación del debate público.
El video de los “Obama simios” reabre esa discusión en su forma más cruda: hasta dónde puede llegar la provocación presidencial y qué límites existen en la comunicación política digital.
Un escándalo que no se cierra
Aunque el video fue eliminado, su impacto sigue creciendo. La oposición exige explicaciones formales y sectores republicanos temen que el episodio erosione la imagen internacional de Estados Unidos.
Trump, por ahora, mantiene su postura inamovible: condena el contenido, pero no se disculpa. Y en ese gesto, para sus detractores, se concentra el núcleo del escándalo.
La crisis ya trascendió el meme. Se convirtió en un nuevo capítulo de la batalla cultural que define la política estadounidense, donde un segundo de imagen puede abrir una grieta que dura mucho más que un ciclo de noticias.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí