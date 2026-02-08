Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |“Me quieren matar”, dijo la letrada tras reencontrarse con su familia

La abogada argentina en Brasil rompió el silencio

Agostina Páez, de 29 años, está acusada del delito de injuria racial y se encuentra con prisión domiciliaria y tobillera electrónica

La abogada argentina en Brasil rompió el silencio

La abogada argentina retenida en Brasil se reencontró con su familia

8 de Febrero de 2026 | 02:55
La abogada argentina Agostina Páez, investigada en Brasil por una causa de injuria racial, se reencontró en Río de Janeiro con su padre y su hermana luego de haber permanecido detenida y de que la Justicia le impusiera el uso de una tobillera electrónica. El emotivo encuentro ocurrió en la puerta del edificio donde permanece alojada, en medio de un fuerte clima de tensión y exposición pública que, según aseguró, la mantiene atemorizada. “La gente me odia, hay mucho ensañamiento. Tengo miedo, siento que me quieren matar”, expresó angustiada

Sus familiares lograron viajar este fin de semana tras conseguir pasajes y se mostraron aliviados al verla fuera de la comisaría. El padre contó que permanecerán junto a ella entre una y dos semanas mientras siguen de cerca el avance de la causa y mantienen reuniones con el abogado defensor e incluso con autoridades consulares. Según explicó, la joven puede circular, aunque bajo monitoreo electrónico y con la obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado.

Páez denunció que su imagen es utilizada en campañas antirracismo, lo que -según sostuvo- incrementa las amenazas que recibe. La letrada, de 29 años, enfrenta un proceso judicial que podría derivar en penas de entre dos y cinco años de prisión según la legislación brasileña. El expediente está a cargo de un tribunal de Río de Janeiro que deberá definir los próximos pasos, mientras la defensa insiste en que la acusada ha cumplido todas las medidas impuestas y que no representa riesgo procesal.

 

