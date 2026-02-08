La abogada argentina en Brasil rompió el silencio

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
Kicillof conducirá el PJ bonaerense tras un acuerdo con el kirchnerismo
Inflación en alza, crisis en el Indec, industrias en problemas y tensiones políticas impactan en el Gobierno
La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina
Todos los martes de roda: veinte años de samba y fiesta popular en la Ciudad
Signos de arrastre y lesiones: nuevas marcas rodean la muerte de Rocío
Del descanso a la angustia: así desvalijaron una casa en Gonnet
VIDEO.- La Plata, calles salvajes: conductor de una Ranger le rompió la nariz de una trompada a un colectivero
Para bajar impuestos se necesita un nuevo acuerdo entre Nación y las provincias
Los sectores que en 2025 lideraron el crecimiento y los que quedaron en rojo
Qué sectores impulsarán el empleo y cuáles son los perfiles más buscados
Reservas y riesgo país: cuánto es mejora estructural y cuánto efecto transitorio
Milei entregó el sable de San Martín a los Granaderos y apuntó contra el kirchnerismo
Celulares, internet y naftas: para el Gobierno hay precios “atrasados”
“En septiembre demostramos que a esta derecha se le puede ganar”
El Gobierno analiza la idea de extender las sesiones extraordinarias
En pleno “AFA-Gate”, Tapia se fue al Super Bowl en modo cholulo
Liberaron los dólares del blanqueo y el mercado se frota las manos
Los docentes de la UNLP se sumarán al paro y marcha del miércoles 11
Entradera y media hora de pánico para un jubilado, a plena luz del día
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Agostina Páez, de 29 años, está acusada del delito de injuria racial y se encuentra con prisión domiciliaria y tobillera electrónica
La abogada argentina Agostina Páez, investigada en Brasil por una causa de injuria racial, se reencontró en Río de Janeiro con su padre y su hermana luego de haber permanecido detenida y de que la Justicia le impusiera el uso de una tobillera electrónica. El emotivo encuentro ocurrió en la puerta del edificio donde permanece alojada, en medio de un fuerte clima de tensión y exposición pública que, según aseguró, la mantiene atemorizada. “La gente me odia, hay mucho ensañamiento. Tengo miedo, siento que me quieren matar”, expresó angustiada
Sus familiares lograron viajar este fin de semana tras conseguir pasajes y se mostraron aliviados al verla fuera de la comisaría. El padre contó que permanecerán junto a ella entre una y dos semanas mientras siguen de cerca el avance de la causa y mantienen reuniones con el abogado defensor e incluso con autoridades consulares. Según explicó, la joven puede circular, aunque bajo monitoreo electrónico y con la obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado.
Páez denunció que su imagen es utilizada en campañas antirracismo, lo que -según sostuvo- incrementa las amenazas que recibe. La letrada, de 29 años, enfrenta un proceso judicial que podría derivar en penas de entre dos y cinco años de prisión según la legislación brasileña. El expediente está a cargo de un tribunal de Río de Janeiro que deberá definir los próximos pasos, mientras la defensa insiste en que la acusada ha cumplido todas las medidas impuestas y que no representa riesgo procesal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí