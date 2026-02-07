Pericias en el caso Rocío en La Plata: la autopsia reveló lesiones previas y signos compatibles con lucha
Pericias en el caso Rocío en La Plata: la autopsia reveló lesiones previas y signos compatibles con lucha
El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave
EN FOTOS | Así se vive la 21º Fiesta del Tomate en La Plata: ¿hasta qué hora y en dónde?
VIDEO. Las caravanas de motos en La Plata y otra madrugada "sin poder pegar un ojo para dormir"
VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis
Los docentes de la UNLP se suman al paro y movilización contra la reforma laboral
Ernestina Pais se quebró al recordar su lucha contra el alcoholismo: “Quería desaparecer”
Con música, teatro y actividades, la agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
Atención usuarios, el Tren Roca no saldrá ni llegará a La Plata este domingo
Un corte en la Autopista complicará el ingreso a la capital federal este sábado
Madrugada de terror en La Plata: más de 30 disparos frente a una casa, daños materiales y tensión en el barrio
Detuvieron a tres delincuentes que intentaban provocar entraderas en La Plata
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
Anamá Ferreira desató una nueva polémica por el racismo: “La Selección Argentina no tiene un negro”
Alimentos y bebidas impulsan la inflación platense: 2,4% en enero
Los Pumas 7s perdieron los tres partidos en el arranque de la cuarta fecha de la Serie Mundial
Agenda deportiva recargada este sábado con fútbol, tenis, rugby y más
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes? Escándalo en los juegos olímpicos de invierno
VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata
Tras el acuerdo comercial con EEUU, qué autos podrá importar Argentina y quiénes podrán acceder al arancel 0%
VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata
Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal
“La hago corta”, Ian Lucas se plantó ante un compañero y desató tensión en MasterChef Celebrity
Conmoción en Puerto Madero: hallaron un cuerpo sin vida que flotaba en el río
Acuerdo Argentina-EE UU: del “hito” a las críticas al kirchnerismo
Tras semanas de especulaciones, parece que la relación entre Sofía Gala y Fito Páez quedó confirmada tras un show que brindaron en la noche del jueves en Niceto. El rosarino se sumó a Fea, la banda de la actriz y sobre el escenario se fundieron en un apasionado beso.
“Explotó Niceto. Hay Una nueva Buenos Aires salvaje, under y sofisticada. Volvió Baires a ser ese laboratorio dislocado de siempre. ¡Qué alegría, la rabia, el amor, la música y las palabras tan vibrantes otra vez! Todo de la mano de Fea. Les amo. Gracias por dejarme ser con ustedes", expresó la hija de Moria Casán en las redes luego de cantar con su grupo de punk
