Los docentes de la UNLP se sumarán al paro y marcha del miércoles 11

a Asociación de Docentes de la Unlp (Adulp) convocó a la jornada de paro y movilización prevista para este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional.

De esta forma, el sector se plega a la decisión del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a educadores de primaria y secundaria y que el viernes anunció que participará de forma activa en la protesta que se desarrollará ante el Congreso Nacional.

Adulp se alineó a la determinación de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que en el plenario de ayer resolvió “como primera medida, realizar paro y movilización el 11 de febrero contra la reforma laboral”.

Los universitarios exigen el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la reapertura de paritarias “para la recomposición salarial”.

“Plan de lucha”

En ese marco se decidió también “impulsar un Plan de Lucha contundente −en unidad con los actores universitarios− que retome lo consultado a fin de año respecto del no inicio del ciclo lectivo”.

Según argumentaron, “la situación de la docencia universitaria a esta altura ya es insostenible, con mayoría de docentes que cobran 250 mil pesos hace ya un año, sin ningún aumento”.

La medida podría complicar el desarrollo de las actividades para ingresantes -ya en marcha- y las cursadas intensivas de verano que se dictan en algunas facultades.