Los docentes de la UNLP se sumarán al paro y marcha del miércoles 11

a Asociación de Docentes de la Unlp (Adulp) convocó a la jornada de paro y movilización prevista para este miércoles 11 de febrero en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional.
De esta forma, el sector se plega a la decisión del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que nuclea a educadores de primaria y secundaria y que el viernes anunció que participará de forma activa en la protesta que se desarrollará ante el Congreso Nacional.
Adulp se alineó a la determinación de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que en el plenario de ayer resolvió “como primera medida, realizar paro y movilización el 11 de febrero contra la reforma laboral”.
Los universitarios exigen el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la reapertura de paritarias “para la recomposición salarial”.
En ese marco se decidió también “impulsar un Plan de Lucha contundente −en unidad con los actores universitarios− que retome lo consultado a fin de año respecto del no inicio del ciclo lectivo”.
Según argumentaron, “la situación de la docencia universitaria a esta altura ya es insostenible, con mayoría de docentes que cobran 250 mil pesos hace ya un año, sin ningún aumento”.
Actividades: lectura, talleres
El Bioparque, hacia el rescate y la rehabilitación
La medida podría complicar el desarrollo de las actividades para ingresantes -ya en marcha- y las cursadas intensivas de verano que se dictan en algunas facultades.
